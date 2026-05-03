Cercetarea a analizat datele naționale din perioada 2007–2022 și s-a concentrat pe accidentările neintenționate în rândul copiilor mici. Datele provin dintr-un sistem federal de supraveghere care monitorizează incidentele legate de produsele de consum, inclusiv cele pentru curățenie, transmite CNN.

Estimările arată că 240.862 de copii au ajuns la urgență din cauza produselor de curățenie de uz casnic. Aproape 60% dintre cazuri au fost provocate de ingerarea substanțelor, în timp ce aproximativ 40% au fost cauzate de contactul direct cu acestea. Alte 1,2% dintre cazuri au fost rezultatul inhalării.

Cele mai frecvente diagnostice au fost intoxicațiile, care au reprezentat aproximativ 64% din total. Acestea au fost urmate de arsurile chimice, în proporție de aproximativ 14%, și de iritațiile pielii sau ale ochilor, inclusiv dermatite și conjunctivite, care au reprezentat aproximativ 11%.

Aproximativ 7% dintre copiii incluși în studiu au avut nevoie de spitalizare, iar dintre aceștia, 84% ingeraseră substanțele. Aproape jumătate dintre copiii internați aveau vârsta de un an sau mai puțin.

Analiza arată că înălbitorul a fost responsabil pentru aproximativ 30% dintre leziunile raportate. Pe locul următor s-au aflat detergenții de rufe și cei de vase, implicați în aproape 29% dintre cazuri.

Un risc important îl reprezintă pliculețele de detergent, care au fost asociate cu aproximativ o treime dintre accidente. Acestea sunt mici, viu colorate și pot semăna cu bomboanele, ceea ce le face extrem de atractive pentru copiii mici.

Sticlele cu pulverizator au fost implicate în puțin peste un sfert dintre cazuri, iar alte recipiente, precum sticlele obișnuite sau cele lăsate deschise, au reprezentat și ele un procent semnificativ.

Specialiștii explică faptul că înălbitorul rămâne o sursă constantă de accidentare tocmai pentru că este folosit frecvent și este adesea depozitat în locuri ușor accesibile.

Dr. Leana Wen, expertă în sănătate la CNN, medic de urgență și profesor asociat adjunct la Universitatea George Washington, a explicat că produsele de curățenie trebuie tratate cu aceeași precauție ca medicamentele sau alcoolul.

Aceasta atrage atenția că, deși sunt folosite zilnic și par banale, ele conțin substanțe concepute pentru a descompune grăsimi și a distruge bacterii, iar aceleași proprietăți pot provoca leziuni grave asupra țesuturilor umane.

Copiii mici sunt deosebit de vulnerabili deoarece nu pot citi avertismentele și nu înțeleg pericolul. În plus, la vârste mici, curiozitatea este foarte mare, iar obiectele colorate sau ușor de atins devin rapid atractive.

Specialiștii recomandă ca produsele de curățenie să nu fie lăsate pe blaturi, sub chiuvetă sau în alte locuri ușor accesibile.

Acestea ar trebui depozitate în dulapuri închise, preferabil la înălțime sau cu sisteme de siguranță pentru copii. De asemenea, nu este recomandată mutarea lor în alte recipiente, mai ales în sticle care pot fi confundate cu băuturi.

Medicii subliniază că multe dintre aceste accidente pot fi prevenite prin măsuri simple, iar atenția părinților și a îngrijitorilor rămâne cea mai importantă formă de protecție.