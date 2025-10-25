Se întâmplă totuși ca, de multe ori, designul curții din față să treacă pe plan secund. Cu toate acestea, curtea din față joacă un rol crucial în designul oricărei case.

Avertisment pentru românii care stau la casă. Crearea designului curții din față este un act de echilibru atent. Nu vrei nimic care să necesite multă întreținere, dar vrei să lași o impresie plăcută. Pentru a face lucrurile corect, este esențial să eviți aceste cinci greșeli legate de curtea din față, potrivit livingetc.com.

Proiectarea curții din față în jurul gazonului poate fi o abordare logică, dar poate fi în detrimentul esteticii casei.

„Una dintre cele mai mari greșeli pe care le văd în curțile din față este accentul excesiv pus pe gazon”, afirmă Bobak Moezzi, fondatorul Gold Coast Native Gardening.

Deși suntem tentați să credem că un gazon luxuriant este semnul distinctiv al unei curți frumoase, cantitatea de muncă necesară pentru a menține acest aspect nu este doar costisitoare, ci și nesustenabilă. Punerea accentului pe utilizarea plantelor native va fi mai eficientă iar curtea va fi mai frumoasă.

Oricât de mult poate înfrumuseța curtea din față un arbust sau o floare impunătoare, fără un fundal adecvat, nu veți putea niciodată să obțineți maximum de la plantele din curte.

„Lipsa unor plante de fundal este una dintre cele mai mari greșeli pe care le văd în curtea din față”, susține Laura Janney, CEO al The Inspired Garden.

O plantă de fundal este de obicei un arbust sau un copac mic care formează baza designului. Cunoașterea celor mai buni copaci ar trebui să fie primul pas în proiectarea curții din față.

„Poți planta toate florile din lume, dar dacă nu-ți place ce se află în fundal, nu va arăta bine”, spune Laura.

„Cea mai mare greșeală pe care o văd în curțile din față este supraaglomerarea și amplasarea prea multor soiuri de plante, prea aproape una de alta”, spune Tammy Sons de la TN Nursery.

Deși s-ar putea să credeți că „mai mult înseamnă mai bine” folosind plante vibrante și colorate pentru curtea din față va ajunge să pară prea aglomerat.

„Pare mai aglomerat iar, în timp, plantele se vor lupta între ele pentru lumină, nutrienți și spațiu”, explică Tammy.

„Dacă nu folosești ghivece la intrare, intrarea poate părea uitată”, spune Laura, Aceasta este una dintre cele mai importante zone pe care trebuie să le amenajezi corect”, spune ea.

O mare greșeală pe care o fac oamenii este să-și facă terase frumoase, pentru ca apoi să cumpere mobilier de exterior ieftin. Mobilierul de exterior de bună calitate este mai scump. Așadar, dacă acest lucru nu se încadrează în buget, încercați să căutați mobilier vintage elegant, din fier forjat, la mâna a doua.