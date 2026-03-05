Modelul economic al Europei, construit în ultimele decenii pe baza extinderii constante a forței de muncă, se apropie de limitele sale, avertizează președintele Eurogrupului, Kyriakos Pierrakakis.

Declarația a fost făcută în cadrul unei conferințe organizate de Banca Europeană de Investiții, unde oficialul a subliniat că evoluțiile demografice pun presiune tot mai mare asupra economiei continentului.

Potrivit acestuia, Europa se confruntă cu o reducere progresivă a populației active. Estimările arată că până în anul 2040 forța de muncă europeană – care în prezent numără aproximativ 200 de milioane de persoane – ar putea scădea cu aproape două milioane de lucrători în fiecare an.

Eurogrupul, instituția condusă de Kyriakos Pierrakakis, este un organism creat în urmă cu aproape trei decenii, care coordonează politicile economice și oferă consultanță statelor membre ale Uniunii Europene.

În acest context, liderul Eurogrupului consideră că Europa trebuie să își regândească strategia de dezvoltare economică.

„Creșterea nu se mai poate baza pe extinderea ofertei de forță de muncă. Trebuie să provină dintr-o productivitate mai mare. Iar o productivitate mai mare vine din inovație, investiții și o alocare eficientă a capitalului”, a declarat Kyriakos Pierrakakis.

Potrivit acestuia, modelul economic care a susținut prosperitatea continentului în ultimele decenii își pierde treptat eficiența.

„Modelul de creștere care a susținut prosperitatea europeană timp de decenii își atinge limitele”, a estimat președintele Eurogrupului.

Oficialul european a subliniat că una dintre cele mai importante provocări pentru Uniunea Europeană este utilizarea mai eficientă a capitalului pentru finanțarea dezvoltării economice și a inovării.

„Aceasta este singura pârghie care poate crește productivitatea, crește veniturile, consolida autonomia strategică și construi reziliență”, a spus Pierrakakis.

În acest sens, Uniunea Europeană își propune să accelereze integrarea piețelor de capital ale statelor membre într-o piață unică, în care resursele financiare să circule mai liber.

Una dintre mizele acestei strategii este utilizarea mai eficientă a economiilor populației europene. Potrivit estimărilor, cetățenii europeni dețin în depozite bancare sume cuprinse între 10 și 11 mii de miliarde de euro, bani care ar putea fi orientați către finanțarea companiilor inovatoare și a proiectelor de dezvoltare economică.

Integrarea piețelor de capital din Uniunea Europeană a avansat însă lent până acum, în principal din cauza diferențelor politice și a intereselor naționale ale statelor membre.

Totuși, schimbările geopolitice din ultimul an au crescut presiunea pentru accelerarea acestui proces, iar liderii europeni consideră că o piață financiară mai integrată ar putea contribui decisiv la creșterea competitivității economiei europene.