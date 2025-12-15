Registrul Auto Român (RAR) a transmis că service-urile auto și centrele de dezmembrări autorizate sunt obligate să colecteze separat uleiurile uzate, folosind recipiente adecvate. Acestea trebuie depozitate în spații special amenajate, împrejmuite și securizate, astfel încât să fie prevenite scurgerile necontrolate și poluarea mediului.

Instituția a precizat că uleiurile uzate pot fi predate exclusiv firmelor autorizate pentru colectarea, valorificarea sau eliminarea acestui tip de deșeuri. Predarea către entități neautorizate sau eliminarea necontrolată încalcă legislația în vigoare.

RAR a anunțat că participă la campania de informare inițiată de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, care are ca obiectiv creșterea gradului de colectare separată a uleiurilor uzate.

În acest context, atelierele de reparații și centrele de dezmembrări vor afișa, în zonele accesibile clienților, mesaje de avertizare privind riscurile de mediu generate de aceste deșeuri.

Reprezentanții RAR au explicat că instituția verifică respectarea obligațiilor legale atât la auditul inițial necesar autorizării operatorilor economici, cât și în etapele ulterioare de supraveghere. Aceste controale vizează existența dotărilor necesare și modul în care sunt gestionate uleiurile uzate.

„Atelierele de reparaţii şi centrele de dezmembrări autorizate vor avea afişate în zonele destinate clienţilor mesaje de atenţionare referitoare la riscul de mediu pe care îl reprezintă aceste deşeuri. Conform atribuţiilor, RAR verifică la auditul iniţial, necesar în vederea autorizării operatorilor economici, dar şi în etapele de supraveghere, îndeplinirea condiţiilor legale şi existenţa dotărilor necesare pentru gestionarea uleiurilor uzate. Reamintim operatorilor economici că au obligaţia legală de a colecta separat uleiurile uzate în recipiente adecvate, care trebuie păstrate în spaţii corespunzător amenajate, împrejmuite şi securizate, pentru prevenirea scurgerilor necontrolate şi, ulterior, predarea uleiurilor doar firmelor autorizate să desfăşoare activităţi de colectare, valorificare şi/sau de eliminare a acestor deşeuri”, se arată în comunicat.

Gestionarea uleiurilor uzate este reglementată la nivel european prin Directiva 2008/98/CE privind deșeurile, cunoscută drept Directiva-cadru a deșeurilor. Aceasta stabilește principiile generale aplicabile tuturor statelor membre, inclusiv obligația de a gestiona separat uleiurile uzate pentru a evita contaminarea și pentru a permite regenerarea acestora.

Directiva prevede o ierarhie clară a deșeurilor, în care prevenirea și reutilizarea sunt prioritare, urmate de reciclare, valorificare energetică și, în ultimă instanță, eliminare finală. În cazul uleiurilor uzate, statele membre sunt încurajate să favorizeze regenerarea în detrimentul incinerării sau altor metode de tratare.

Uleiurile uzate sunt clasificate drept deșeuri periculoase, conform Regulamentului UE 1357/2014. Din acest motiv, legislația impune reguli stricte de trasabilitate și control asupra colectării și tratării acestora.

Directiva-cadru obligă, de asemenea, statele membre să raporteze periodic Comisiei Europene cantitățile de uleiuri uzate colectate, tratate și metodele utilizate. Scopul este reducerea impactului asupra mediului și limitarea riscurilor pentru sănătatea publică generate de gestionarea necorespunzătoare a acestor deșeuri.