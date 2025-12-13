Lucrările la tunelul Curtea de Argeș, parte a Secțiunii 4 Tigveni – Curtea de Argeș a Autostrăzii Sibiu–Pitești, au ajuns într-o etapă importantă, odată cu finalizarea turnării betonului rutier în ambele fire ale tunelului.

Anunțul a fost făcut sâmbătă, 13 decembrie, de către Irinel Ionel Scrioșteanu, secretar de stat în Ministerului Transporturilor. El a explicat pe pagina sa de Facebook că operațiunea a fost realizată cu ajutorul unui complex de trei utilaje speciale aduse din Germania.

Potrivit explicațiilor oferite, procedura a început în urmă cu aproximativ două săptămâni pe primul fir, denumit tunelul Alina, iar în cursul acestei săptămâni a fost demarată și finalizată turnarea betonului și pe cel de-al doilea fir, tunelul Daniela.

Sistemul rutier din interiorul tunelului a fost realizat printr-un proces de turnare continuă, fiecare utilaj având un rol bine definit în execuția straturilor de beton.

Primul utilaj a așternut un strat de 18 centimetri de beton, l-a vibrat pentru compactare, l-a nivelat la cota stabilită și a realizat armarea în zona rosturilor de lucru. Al doilea utilaj a aplicat un strat suplimentar de 7 centimetri, care a fost vibrat și adus la cota finală de circulație, a explicat Irinel Ionel Scrioșteanu.

Al treilea utilaj a permis realizarea striațiilor necesare pentru aderență și a pulverizat o soluție specială cu rol de impermeabilizare, menită să prevină evaporarea rapidă a apei din beton.

Complexul tehnologic utilizat a asigurat turnarea a aproximativ 700 de metri cubi de beton pe zi. În etapa următoare, lucrările vor continua cu realizarea instalațiilor, finisajele și conectarea celor două fire de tunel la corpul principal al autostrăzii.

Construcția se desfășoară non-stop, cu o mobilizare de peste 550 de muncitori și circa 200 de utilaje.

Lucrările pe această secțiune au început în vara anului 2023 și se află în avans față de grafic, existând posibilitatea deschiderii circulației încă din luna august a anului viitor.