Tunelul Curtea de Argeș, un nou prag atins pe Autostrada Sibiu–Pitești. Irinel Ionel Scrioșteanu, detalii de ultimă oră de pe șantier
Lucrările la tunelul Curtea de Argeș, parte a Secțiunii 4 Tigveni – Curtea de Argeș a Autostrăzii Sibiu–Pitești, au ajuns într-o etapă importantă, odată cu finalizarea turnării betonului rutier în ambele fire ale tunelului.
Anunțul a fost făcut sâmbătă, 13 decembrie, de către Irinel Ionel Scrioșteanu, secretar de stat în Ministerului Transporturilor. El a explicat pe pagina sa de Facebook că operațiunea a fost realizată cu ajutorul unui complex de trei utilaje speciale aduse din Germania.
Potrivit explicațiilor oferite, procedura a început în urmă cu aproximativ două săptămâni pe primul fir, denumit tunelul Alina, iar în cursul acestei săptămâni a fost demarată și finalizată turnarea betonului și pe cel de-al doilea fir, tunelul Daniela.
Cum funcționează procesul de turnare?
Sistemul rutier din interiorul tunelului a fost realizat printr-un proces de turnare continuă, fiecare utilaj având un rol bine definit în execuția straturilor de beton.
Primul utilaj a așternut un strat de 18 centimetri de beton, l-a vibrat pentru compactare, l-a nivelat la cota stabilită și a realizat armarea în zona rosturilor de lucru. Al doilea utilaj a aplicat un strat suplimentar de 7 centimetri, care a fost vibrat și adus la cota finală de circulație, a explicat Irinel Ionel Scrioșteanu.
Al treilea utilaj a permis realizarea striațiilor necesare pentru aderență și a pulverizat o soluție specială cu rol de impermeabilizare, menită să prevină evaporarea rapidă a apei din beton.
Peste 550 de muncitori și circa 200 de utilaje sunt prezenți pe șantier, iar lucrările au loc non-stop
Complexul tehnologic utilizat a asigurat turnarea a aproximativ 700 de metri cubi de beton pe zi. În etapa următoare, lucrările vor continua cu realizarea instalațiilor, finisajele și conectarea celor două fire de tunel la corpul principal al autostrăzii.
Construcția se desfășoară non-stop, cu o mobilizare de peste 550 de muncitori și circa 200 de utilaje.
Lucrările pe această secțiune au început în vara anului 2023 și se află în avans față de grafic, existând posibilitatea deschiderii circulației încă din luna august a anului viitor.
Postarea integrală a secretarul de stat Irinel Ionel Scrioșteanu
„𝗦𝘁𝗶𝗿𝗲𝗮 𝘇𝗶𝗹𝗲𝗶
𝗘𝘀𝘁𝗲 𝗴𝗮𝘁𝗮 “𝗮𝘀𝗳𝗮𝗹𝘁𝘂𝗹” 𝗶𝗻 𝗧𝘂𝗻𝗲𝗹
Astazi a fost finalizată turnarea betonului rutier in tunelul Curtea de Argeș aferent 𝗦𝗲𝗰𝘁𝗶𝘂𝗻𝗶𝗶 𝟰: 𝗧𝗶𝗴𝘃𝗲𝗻𝗶 – 𝗖𝘂𝗿𝘁𝗲𝗮 𝗱𝗲 𝗔𝗿𝗴𝗲𝘀 a 𝗔𝘂𝘁𝗼𝘀𝘁𝗿𝗮𝘇𝗶𝗶 𝗦𝗶𝗯𝗶𝘂 – 𝗣𝗶𝘁𝗲𝘀̦𝘁𝗶 #𝗔𝟭 folosind un complex de 3 utilaje aduse special din Germania.
Vă reamintesc faptul că am început aceasta procedura acum 2 săptămâni cu primul fir de tunel, tunelul Alina, iar in această săptămâna a început și a fost finalizat astăzi la prânz, cel de al doilea fir de tunel, tunelul Daniela.
Sistemul rutier a fost realizat prin turnare continua, folosind cele 3 utilaje speciale, care au executat succesiv operațiunile necesare iar acestea au constat in:
Primul utilaj:
-așterne un strat de 18 cm de beton
-vibrează pentru a asigura un strat optim
-nivelează la cota stabilită
-armează stratul de beton pe zona rosturilor de lucru
Al doilea utilaj:
-așterne un strat de 7 cm de beton
-vibrează stratul așternut
-nivelează la cota finală ( cota la care se va circula in tunel)
Al treilea utilaj:
-platforma care permite realizarea striațiilor care sa asigure o suprafață aderentă
-pulverizează la suprafața betonului turnat o soluție care are rol de impermeabilizare și care nu permite o evaporare rapidă a apei din betonul turnat.
Complexul de utilaje a asigurat turnarea a aproximativ 700 de Mc de beton in fiecare zi.
Lucrările care se vor desfășura in continuare la cele fire de tunel constau in realizarea instalațiilor, finisaje și conectarea lor la corpul principal al autostrăzii.
La construcția celor două fire ale tunelului se lucrează concomitent, 24 din 24 ore, 7 din 7 zile.
Antreprenorul are mobilizate în șantier, pe tot lotul, peste 550 persoane și 200 utilaje și echipamente de construcții.
Lucrările pe această secțiune au început în vara anului 2023, iar progresul fizic al acestora se află în avans față de grafic și de termenul de finalizare (2027), antreprenorul având o mobilizare foarte bună și posibilitatea de a circula pe acest lot chiar de anul viitor (luna august)”, a scris secretarul de stat în Ministerul Transporturilor pe Facebook.
