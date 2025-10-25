Fosta dublă campioană de Grand Slam Simona Halep ar fi suferit o pierdere usturătoare: aproximativ 18 milioane de dolari i s-au evaporat din avere în doar câteva luni.

Dacă în perioada de vârf a carierei sale sportive, averea Simonei Halep era estimată la 48 de milioane de dolari, în prezent, la aproape un an de la retragerea din tenis, aceasta ar fi scăzut la 30 de milioane, potrivit publicației americane Celebrity Net Worth.

Publicația americană susține că declinul financiar al Simonei Halep are legătură directă cu scandalul de dopaj care i-a afectat imaginea și i-a determinat retragerea din activitate.

Fosta jucătoare ar fi pierdut contracte importante de sponsorizare, printre care și parteneriatul cu brandul elvețian de ceasuri Hublot, iar dispariția veniturilor din competițiile de tenis a accentuat pierderile.

O parte semnificativă a sumei ar fi fost consumată și de procesele costisitoare din ultimii doi ani, atât cel privind dopajul, cât și cel pentru despăgubiri deschis în SUA.

În același timp, Halep a continuat să investească în domeniul imobiliar și în sectorul HoReCa, unde deține mai multe hoteluri la mare și la munte, însă veniturile generate nu ar fi reușit să compenseze pierderile.

Pentru a-și reface situația financiară, dar și imaginea pătată de scandalul de dopaj, Halep a intentat un proces companiei Quantum Nutrition Inc. Campioana cere despăgubiri de 10 milioane de dolari, acuzând că suplimentul contaminat i-a ruinat cariera și reputația.

De-a lungul carierei sale, Simona Halep a câștigat peste 40 de milioane de dolari doar din premii în turneele de tenis. Ea a câștigat multe alte milioane în plus din contracte de sponsorizare.

Halep a fost sponsorizată de Adidas timp de mulți ani, până când a trecut la Nike în februarie 2018. Ea a avut, de asemenea, contracte de sponsorizare cu companii precum Lacoste, Hublot, Mercedes Benz și Vodafone.

Halep a avut o incredibilă serie de 373 de săptămâni în Top 10 WTA, ieșind din primele zece jucătoare ale lumii abia în 2021, după șapte ani. Ea a terminat anul 2021 pe locul 20, nereușind să câștige niciun titlu WTA la simplu pentru prima dată din 2012.

Halep și-a revenit în 2022, câștigând Open-ul Canadei de la Toronto, ceea ce a propulsat-o din nou în Top 10. Cu toate acestea, mai târziu în acel an, s-a anunțat că a fost depistată pozitiv cu o substanță interzisă atunci când a concurat la US Open.