Potrivit Poliția Capitalei, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Sector 5 au pus în executare, miercuri, 4 martie 2026, un mandat de percheziție domiciliară în județul Giurgiu.

Acțiunea a avut loc într-un dosar penal care vizează infracțiunile de înșelăciune în formă continuată și fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Din cercetări a reieșit că, în perioada februarie – decembrie 2022, trei reprezentanți ai unor societăți comerciale din domeniul construcțiilor ar fi indus în eroare cinci persoane. Aceștia ar fi prezentat ca reale informații false privind construirea unor case „la cheie” în municipiul București și în județele Ilfov, Giurgiu și Dolj.

Anchetatorii au stabilit că persoanele suspectate ar fi abordat victimele prin intermediul unei rețele de socializare. Pe platformă ar fi fost publicate anunțuri privind construcția unor locuințe la cheie.

Pentru a câștiga încrederea clienților, suspecții ar fi prezentat fotografii ale unor lucrări realizate anterior. După negocieri, aceștia ar fi oferit prețuri considerate avantajoase pentru construcția locuințelor și ar fi încheiat contracte cu persoanele interesate.

În baza acestor contracte, ar fi încasat în avans sume de bani, fie în numerar, fie prin transfer bancar.

Potrivit polițiștilor, după începerea lucrărilor, suspecții ar fi executat doar etape inițiale ale construcției. Ulterior, șantierele ar fi fost abandonate, iar persoanele implicate nu ar mai fi putut fi contactate de către clienți.

De asemenea, anchetatorii spun că victimele ar fi primit facturi nereale privind achiziția unor materiale de construcții, în scopul încasării unor sume suplimentare.

Prejudiciul total estimat în acest dosar este de aproximativ 1.675.000 de lei.

În urma percheziției efectuate în județul Giurgiu, polițiștii au identificat un bărbat în vârstă de 41 de ani, bănuit de comiterea faptelor. Acesta urmează să fie dus la sediul poliției pentru audieri, iar ulterior vor fi dispuse măsurile legale.

Celelalte două persoane suspectate în acest dosar, un bărbat și o femeie, se află deja încarcerate, executând pedepse cu închisoarea în alte cauze.

Cercetările sunt continuate de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Sector 5, sub supravegherea Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5.