Potrivit datelor făcute publice vineri de oficialii Poliției județene Bacău, victimele sunt contactate prin diverse metode: mesaje e-mail de tip spam, ferestre pop-up, mesaje pe rețelele de socializare sau apeluri telefonice din partea unor persoane care pretind că reprezintă societăți comerciale, instituții bancare ori autorități. În unele cazuri li se promite posibilitatea unor câștiguri importante prin tranzacționarea de criptomonede, iar în altele li se spune că există o anchetă în desfășurare, un cont compromis sau o datorie urgentă. Infractorii cibernetici creează frecvent o stare de panică pentru a-și presa victimele să acționeze rapid.

Cei vizați pot primi apeluri false din partea unor presupuse instituții precum Poliția Română, ANAF, Europol sau din partea unei bănci. Alteori, li se transmite că au datorii, că identitatea sau contul le-a fost compromis, că există un mandat de arestare pe numele lor ori că o rudă apropiată, cum ar fi un nepot, a fost arestată sau are probleme grave de sănătate. În anumite situații este invocată chiar o poveste romantică sau o oportunitate de investiție prezentată drept sigură. Printre mesajele folosite se numără avertismente privind implicarea contului într-o fraudă ce trebuie securizată sau propuneri de a transfera temporar banii într-un cont considerat sigur.

Ulterior, escrocii le cer victimelor să nu închidă telefonul și să nu discute cu nimeni despre situație, invocând caracterul confidențial al presupusei investigații. Persoana este instruită să retragă bani cash din bancă, să se deplaseze la un ATM de criptomonede, să scaneze un cod QR primit de la infractor și să depună numerarul. Suma este convertită instant în criptomonede și transferată în portofelul virtual al escrocilor.

După confirmarea tranzacției, apelul se încheie, numărul de telefon devine inactiv, iar fondurile sunt mutate rapid prin mai multe portofele virtuale pentru a fi spălate. Poliția explică faptul că fraudatorii sunt bine antrenați să vorbească calm, autoritar și convingător, iar victimele sunt adesea persoane care nu sunt familiarizate cu funcționarea criptomonedelor. Sistemele de criptomonede permit tranzacții rapide și ireversibile, nu necesită un cont bancar pe numele infractorului și sunt dificil de urmărit la nivel internațional, ceea ce face recuperarea banilor aproape imposibilă.

Autoritățile subliniază că solicitarea de a păstra secretul, presiunea exercitată asupra persoanei contactate și cererea de a depune bani într-un ATM de criptomonede sunt semne clare de fraudă. Nicio instituție oficială nu solicită plăți prin criptomonede.

Pentru a evita astfel de situații, cetățenii sunt sfătuiți să contacteze direct instituția în numele căreia sunt sunați, folosind numerele oficiale, să nu scaneze coduri QR primite de la persoane necunoscute și să sesizeze imediat orice tentativă de fraudă la cea mai apropiată unitate de poliție.

Reprezentanții Poliției încurajează populația să discute deschis în familie despre acest tip de înșelăciune și să explice că nicio autoritate nu solicită plăți în criptomonede. Prevenția și informarea sunt considerate cele mai eficiente mijloace de combatere a acestor infracțiuni, iar persoanele care devin victime sunt îndemnate să se adreseze celei mai apropiate unități de poliție sau să utilizeze portalul de petiții al Poliției Române, selectând unitatea teritorială corespunzătoare domiciliului.