Potrivit ministrului Transporturilor, proiectarea pe tronsonul Joseni–Ditrău a intrat oficial în lucru luni. Într-o postare publică, Ciprian Șerban a precizat că „Începe proiectarea pentru încă un lot al Autostrăzii A8: Etapa de proiectare pentru lotul 1D Joseni-Ditrău al Autostrăzii ,,Unirii” Târgu Mureş-Târgu Neamţ a început, astăzi, asocierea de constructori din România şi Bulgaria având un termen de 10 luni pentru realizarea Proiectului Tehnic. Marcăm, astfel, un alt pas important pentru această investiţie prioritară a Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii”.

Șerban mai spune că, încă din săptămâna precedentă, antreprenorul a început investigațiile necesare în teren, în ciuda vremii dificile.

Ministrul arată că firmele au mobilizat utilaje pentru foraje în zona Joseni–Lăzarea, în județul Harghita. Echipele Companiei Naționale de Investiții Rutiere s-au aflat la fața locului pentru monitorizarea etapelor inițiale.

Tronsonul 1D face parte din secțiunea Miercurea Nirajului – Leghin și are o perioadă totală de implementare de 34 de luni, din care 10 luni pentru proiectare și 24 de luni pentru execuție. Lungimea declarată a segmentului este de 14,4 kilometri, cu 21 de pasaje și viaducte — dintre care 3 ecoducte — precum și un nod rutier la Ditrău și descărcare provizorie spre lotul următor, 2A Ditrău–Grințieș.

Ministrul adaugă că alte 64 de kilometri ai secțiunii montane vor intra în proiectare începând din martie, după contractele semnate în toamna anului precedent.

În paralel cu avansul pe A8, autoritățile mizează pe deschiderea unor noi sectoare din Autostrada Transilvania (A3) în 2026. Potrivit estimărilor oficiale, cel puțin 68 de kilometri între Cluj-Napoca și Oradea ar putea fi dați în circulație în acel an.

Autostrada Transilvania a debutat în anii 2000, cu contractul Bechtel, iar primele tronsoane au fost inaugurate în 2009. În prezent, șoferii pot circula neîntrerupt între Târgu Mureș și zona Nădășelu pe aproximativ 113 kilometri, însă segmentul spre Oradea este încă în lucru.

Pe ruta Cluj–Borș, lungă de 167 de kilometri, trei porțiuni totalizând circa 30 km sunt deschise traficului: Gilău–Nădășelu, Nușfalău–Suplacu de Barcău și Biharia–Borș.

Planurile pentru 2026 includ aproximativ 40 de kilometri între Nădășelu și Poarta Sălajului. Cristian Pistol, directorul CNAIR, declara recent că „Pe Autostrada Transilvania (A3) deschidem încă 68 de kilometri. Vom avea 200 de kilometri de autostradă între Târgu Mureș și frontiera cu Ungaria (Borș)”.

Pentru deschiderea completă pe acel segment, sunt necesare finalizarea viaductelor de la Nădășelu și Topa Mică, precum și a nodului rutier Românași.

Tronsonul Suplacu de Barcău–Chiribiș include unul dintre cele mai lungi viaducte de autostradă din Europa, de 1,8 kilometri, început în anii 2000. Contractul a fost reziliat în 2013, iar șantierul abandonat, însă lucrările au fost reluate în 2025.

CNAIR nota recent că „Podul peste lacul de acumulare (km 6+655), structura emblematică a acestui tronson, intră în linie dreaptă. Pe o cale se aplică vopseaua anticorozivă, iar pe cealaltă suprastructura este gata”.

Termenul cel mai optimist pentru finalizarea completă a Autostrăzii Transilvania rămâne anul 2031, odată cu predarea ultimelor două segmente din Sălaj: Poarta Sălajului–Zalău și Zalău–Nușfalău, care însumează circa 40 de kilometri și includ tunelul Meseș.