Secretarul de stat din Ministerul Transporturilor, Ionel Scrioșteanu, a anunțat că pe șantierul Secțiunii 4, Tigveni – Curtea de Argeș, a Autostrăzii Sibiu – Pitești (A1), a avut loc turnarea betonului și decofrarea ultimului segment de tunel la nivelul structurii de rezistență. El a precizat că operațiunea a fost realizată în tunelul „Daniela”, iar demontarea utilajului folosit a început deja.

Scrioșteanu a amintit că structura de rezistență a fost finalizată și pentru tunelul „Alina”. Pentru ambele tuneluri, a fost utilizat un cofraj hidraulic special care a permis execuția pe secțiuni de 12,5 metri. El a subliniat că astfel s-a încheiat cea mai importantă etapă a șantierului, iar în prezent se lucrează la instalații, finisaje și infrastructura căii de rulare.

Potrivit oficialului român, lucrările la construcția celor două fire ale tunelului se desfășoară concomitent, 24 de ore din 24 și 7 zile din 7. Antreprenorul are mobilizate peste 600 de persoane și 210 utilaje și echipamente pe întreg lotul, iar procentul de execuție a depășit 80%.

El a precizat că lucrările pe această secțiune au început în vara anului 2023, că progresul fizic se află în avans față de grafic și față de termenul de finalizare stabilit pentru 2027 și că există posibilitatea ca traficul să circule pe acest lot chiar din luna august a anului viitor.

𝑷𝒓𝒐𝒊𝒆𝒄𝒕 𝒄𝒐𝒇𝒊𝒏𝒂𝒏𝒕̦𝒂𝒕 𝒅𝒊𝒏 𝒇𝒐𝒏𝒅𝒖𝒓𝒊 𝒆𝒖𝒓𝒐𝒑𝒆𝒏𝒆 🇷🇴🇪🇺 Pe șantierul 𝗦𝗲𝗰𝘁𝗶𝘂𝗻𝗶𝗶 𝟰: 𝗧𝗶𝗴𝘃𝗲𝗻𝗶 – 𝗖𝘂𝗿𝘁𝗲𝗮 𝗱𝗲 𝗔𝗿𝗴𝗲𝘀 a 𝗔𝘂𝘁𝗼𝘀𝘁𝗿𝗮𝘇𝗶𝗶 𝗦𝗶𝗯𝗶𝘂 – 𝗣𝗶𝘁𝗲𝘀̦𝘁𝗶 #𝗔𝟭 astăzi a avut loc turnarea betonului și decofrarea ultimului segment de tunel la nivel de structură de rezistență, așa cum am anunțat la ultima vizita aici. ✅️Operațiunea a avut loc in tunelul Daniela si a început deja demontarea utilajului folosit.

✅️Vă reamintesc faptul că a fost finalizată structura de rezistența si pentru tunelul Alina.

Pentru ambele tuneluri fost folosit un Cofraj hidraulic special care a realizat aceasta Operațiune pe Secțiuni de 12,5 metri.

✅️ Astfel a fost încheiata cea mai importantă activitate din acest șantier și sunt in curs de realizare celelalte lucrări printre care cele de instalații, finisaje și infrastructura căii de rulare. ℹ️ La construcția celor două fire ale tunelului se lucrează concomitent, 24 din 24 ore, 7 din 7 zile.

ℹ️ Antreprenorul are mobilizate în șantier, pe tot lotul, peste 600 persoane și 210 utilaje și echipamente de construcții iar procentul de execuție a depășit 80%.

ℹ️ Lucrările pe această secțiune au început în vara anului 2023, iar progresul fizic al acestora se află în avans față de grafic și de termenul de finalizare (2027), antreprenorul având o mobilizare foarte bună și posibilitatea de a circula pe acest lot chiar de anul viitor (luna august). 🇷🇴 𝗛𝗮𝗶, 𝗥𝗼𝗺𝗮𝗻𝗶𝗮, 𝗵𝗮𝗶 𝗰𝗮 𝘀𝗲 𝗽𝗼𝗮𝘁𝗲! 🇷🇴”, a scris oficialul român, duminică, pe contul său de Facebook.

Cu o zi în urmă, Scrioșteanu a anunțat că lucrările la podul peste Prut de la Ungheni — primul pod la nivel de autostradă dintre România și Republica Moldova — se desfășoară conform graficului stabilit. Oficialul a subliniat că proiectul este cofinanțat din fonduri europene și reprezintă un pas concret spre realizarea Autostrăzii Unirii.

Scrioșteanu a explicat că, pe malul dinspre Republica Moldova, au fost finalizate cele două radiere aferente culeii, a fost executată armătura și cofrarea, iar în prezent se toarnă betonul la elevația culeei de pe firul 1. La pila amplasată pe malul Prutului se bat palplanșele necesare pentru realizarea incintei radierului, care va fi situat la patru metri sub cota râului.

Pe malul dinspre România, au fost finalizate, de asemenea, cele două radiere aferente culeii. La culeea de pe firul 1 a fost turnat betonul elevației, iar la cea de pe firul 2 se lucrează la armătura din fier-beton, turnarea betonului fiind programată pentru săptămâna viitoare. Totodată, incinta pentru execuția radierului pilei a fost realizată, iar în prezent se sparg capetele piloților pentru continuarea lucrărilor.

Oficialul român a precizat că lucrările sunt în graficul contractat și că anul viitor va fi posibilă circulația peste râul Prut pe noul pod. În prima etapă, traficul se va desfășura pe drumurile naționale din zonă, urmând ca ulterior, după obținerea finanțării prin programul european SAFE, să fie construită autostrada până la Ungheni.

El a menționat, de asemenea, că autoritățile din Republica Moldova lucrează în paralel la studiul de fezabilitate pentru continuarea autostrăzii spre Chișinău, ceea ce va asigura o legătură directă, modernă și sigură între cele două state.