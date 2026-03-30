Un nou segment al Autostrăzii „Unirii” A8, care va lega Transilvania de Moldova, a intrat în etapa de proiectare începând cu data de 30 martie 2026, anunță Ciprian Șerban, ministrul Transporturilor.

Este vorba despre 64 de kilometri din tronsonul Târgu Mureș – Târgu Neamț, considerați esențiali pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere din România și pentru îmbunătățirea conexiunilor rutiere între Transilvania și Moldova.

Potrivit ministrului Transporturilor, Ciprian Șerban, începând cu data de 30 martie, asocierea condusă de constructorul român UMB a început proiectarea pentru loturile 1C Sărățeni–Joseni și 2B Grințieș–Pipirig, două dintre cele mai complexe tronsoane ale autostrăzii.

Contractele, semnate anul trecut și derulate de Compania Națională de Investiții Rutiere, au o durată totală de 54 de luni, din care 14 luni sunt alocate proiectării și 40 de luni execuției lucrărilor.

Odată cu demararea acestei etape, întreg segmentul montan dintre Sărățeni și Pipirig, însumând 116 kilometri, se află în faza de proiectare.

Lotul 1C Sărățeni–Joseni, cu o lungime de 32,4 kilometri, traversează județele Mureș și Harghita și include peste 30 de pasaje, trei tuneluri și două structuri speciale pentru permeabilitatea faunei, scrie Ciprian Șerban pe pagina sa de Facebook.

Lotul 2B Grințieș–Pipirig, situat în județul Neamț, este considerat cel mai dificil segment al Autostrăzii A8. Proiectul prevede realizarea a 60 de poduri și pasaje, precum și 16 tuneluri.

De asemenea, pentru asigurarea conectivității, este planificat un nod rutier în apropiere de Tulgheș, care va face legătura cu lotul 2A Ditrău–Grințieș, aflat deja în proiectare, transmite Ciprian Șerban.

În partea de est, conexiunea cu lotul 2C Pipirig–Vânători Neamț (Leghin) va fi realizată printr-o descărcare provizorie, care va permite funcționarea independentă a acestui tronson.

Ministrul Transporturilor a mai transmis că aceste evoluții reconfirmă angajamentul autorităților pentru dezvoltarea unei infrastructuri moderne, menite să crească siguranța rutieră, să îmbunătățească mobilitatea și să contribuie la atragerea de investiții în zonele conectate de viitoarea autostradă.