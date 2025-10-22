Analistul eToro, Bogdan Maioreanu, arată că diferențele dintre cele două metale nu țin doar de culoare, ci și de rolul economic. Argintul este intens utilizat în industrie, în timp ce aurul este considerat în primul rând un activ de refugiu. Ambele metale sunt tot mai căutate în contextul inflației globale, al tensiunilor geopolitice și al scăderii ratelor dobânzilor.

De la începutul anului, prețul aurului în raport cu dolarul american a crescut cu 67%, în timp ce argintul a urcat cu 87%. Această evoluție a redus semnificativ raportul aur–argint, care scade pentru a șasea lună consecutivă în octombrie.

Maioreanu a explicat că această scădere nu este cauzată de o slăbire a aurului, ci de creșterea mai rapidă a argintului. În opinia sa, ambele metale sunt supraîncălzite pe termen scurt, dar rămân atractive pentru investitori datorită contextului economic global.

După anul 2011, aurul părea că și-a pierdut din popularitate, înregistrând o scădere de 44% și o perioadă lungă fără noi maxime. Între 2017 și 2023, majoritatea consilierilor recomanda expuneri reduse, de cel mult 1% din portofoliu, potrivit unui studiu Bank of America.

Situația s-a schimbat radical în 2025. În sondajul global BofA pentru managerii de fonduri din octombrie, „long gold” a devenit cea mai populară poziție de tranzacționare (43%), depășind inclusiv investițiile în companiile de tehnologie cunoscute ca „Cei 7 Magnifici”.

De la începutul anului, aurul a consemnat trei ani de creștere consecutivă și patru trimestre pozitive la rând, cu o tendință ascendentă stabilă de peste șapte ani.

Bogdan Maioreanu a explicat că optimismul față de argint este alimentat și de contextul industrial. Stocurile din Londra au scăzut cu o treime față de nivelul maxim din 2021, în timp ce cererea globală depășește producția minieră pentru al patrulea an la rând.

Argintul combină avantajele unei materii prime cu aplicații industriale cu cele ale unei rezerve de valoare. Este văzut ca o investiție hibridă, potrivită atât pentru cei interesați de tranziția energetică, cât și pentru cei care caută protecție împotriva inflației.

Totuși, analistul avertizează că metalul alb rămâne vulnerabil la corecții de preț în cazul unei scăderi a cererii sau al apariției unor noi exploatări miniere.

Atât metalele prețioase, cât și acțiunile au atins maxime istorice, o combinație care, potrivit datelor istorice, reflectă simultan optimism economic și prudență față de riscuri.

Maioreanu a concluzionat că niciun trend nu durează la nesfârșit, iar pentru investitori acesta poate fi momentul potrivit pentru o reevaluare a pieței, a toleranței la risc și a structurii portofoliilor.