După ce cotația aurului a coborât recent sub pragul de 4.000 de dolari pe uncie, piețele financiare traversează o perioadă de repoziționare. Analizele recente arată că investitorii par să se îndepărteze de activele tradiționale de refugiu, orientându-se tot mai mult către domeniul tehnologic și către criptomonede.

Aurul a fost dintotdeauna un indicator al temerilor de pe piețele globale, însă, potrivit unei analize Bitget, dinamica actuală reflectă o schimbare de paradigmă. Creșterea bursei americane și implicarea tot mai puternică a marilor instituții financiare în zona digitală indică o „posibilă înclinare a investitorilor către active mai riscante”.

Studiul remarcă faptul că scăderea metalului prețios coincide cu atingerea unui moment simbolic pentru indicele S&P 500, care a depășit recent 6.800 de puncte. Acest reper sugerează o revenire a optimismului și o reorientare a capitalului către companiile din tehnologie, inteligență artificială și piețele de acțiuni. Totodată, perspectivele privind reducerea dobânzilor de către Rezerva Federală americană stimulează apetitul pentru risc, ceea ce favorizează investițiile în active digitale.

Parteneriatele între mari instituții financiare și platforme crypto, precum colaborarea Citibank–Coinbase, întăresc această tendință.

„Diminuarea prețului aurului nu înseamnă absența completă a fricii, ci mai degrabă orientarea investitorilor către noi modalități de a-și proteja și dezvolta averea, un rol preluat tot mai mult de criptomonede”, arată analiza Bitget.

Potrivit raportului, incertitudinile politice și economice — inclusiv discuțiile tot mai frecvente despre o posibilă schimbare la conducerea Rezervei Federale de către președintele Donald Trump — determină o parte a investitorilor să caute protecție în alternative digitale.

În paralel, marile investiții din sectorul tehnologic confirmă migrarea capitalului. Un exemplu este acordul de 1 miliard de dolari dintre AMD și Departamentul Energiei al SUA pentru dezvoltarea unor supercomputere de nouă generație, proiect care marchează mutarea accentului de la bunuri fizice spre inovație.

„Pentru investitorii care urmăresc această evoluție, este mai mult decât evident că a crescut constant credibilitatea Bitcoin, iar dificultatea cu care se confruntă prețul aurului redirecționează atenția către alternative digitale. Totuși, scăderea aurului sub pragul 4.000 de dolari nu reprezintă o criză, ci mai degrabă un indicator al revenirii încrederii în activele riscante și al importanței Bitcoin într-un portofoliu modern. Este un semnal puternic că piețele evoluează constant, iar adaptarea timpurie este vitală, nu în seifuri”, subliniază raportul Bitget.

De cealaltă parte, analiștii Tavex resping ideea că aurul ar fi pierdut din valoare reală. Din contră, aceștia afirmă că metalul prețios a atins un nou record, depășind în această lună 4.300 de dolari pe uncie troy, și că își păstrează rolul de reper pentru stabilitate financiară.

„Într-o lume în care toate monedele își pierd puterea de cumpărare, aurul rămâne măsura universală a bogăției. Nu oferă dobândă, dar își păstrează puterea de cumpărare, iar aceasta este cea mai solidă formă de protecție pe care un investitor o poate avea”, a declarat Victor Dima, manager Tavex.

Potrivit acestuia, Goldman Sachs estimează că prețul aurului ar putea ajunge la 4.900 USD până la finalul anului 2026, iar Tavex anticipează chiar o depășire a 5.000 USD până la sfârșitul deceniului.

Datele World Gold Council arată că băncile centrale au continuat să cumpere masiv aur în acest an, adăugând doar în luna august aproximativ 15 tone la rezervele mondiale. Printre cei mai activi cumpărători se află Polonia, Republica Cehă, China și Turcia, iar mai multe state europene și asiatice au anunțat planuri de majorare a rezervelor în metalul prețios.