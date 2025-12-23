Aurul apare mereu în discuții, mai ales în perioadele de criză, război sau instabilitate economică, fiind văzut ca un fel de „ancoră” de siguranță. Dar întrebarea rămâne: este aurul cu adevărat un loc sigur pentru bani sau doar un mit bazat pe teamă și tradiție?

În cartea „Aurul, refugiu sigur sau capcană?”, matematicianul și economistul Beppe Scienza analizează critic poveștile care îl fac pe aur atât de dorit. De mii de ani, aurul a fost asociat cu puterea, bogăția și nemurirea – de la comorile faraonilor până la rezervele băncilor moderne. Această reputație îi face și astăzi atractiv pentru state și investitori.

În perioade tulburi, e normal să vrem să considerăm aurul o soluție sigură. Dar această idee este adesea mai mult emoțională decât rațională. De exemplu, mulți cred că aurul poate fi folosit ca bani. În realitate, nu îl putem folosi pentru cumpărături zilnice: e greu de transportat, de păstrat și, în caz de conflict, poate fi confiscat.

O altă idee greșită este că aurul protejează automat împotriva inflației. Analizele istorice arată că nu e mereu așa. Uneori a adus câștiguri bune, alteori perioade lungi de stagnare sau pierderi. De exemplu, cei care au cumpărat aur la prețul maxim din 1980 au avut nevoie de peste 30 de ani pentru a-și recupera puterea de cumpărare.

Concluzia: aurul nu garantează siguranță și nu oferă certitudini.

Investiția în aur nu e fără costuri. De obicei, îl cumperi mai scump decât prețul oficial, iar când vinzi, plătești taxe și impozite. Toate acestea pot reduce mult profitul și arată că ideea unui „investiții fără riscuri” nu e chiar reală.

Beppe Scienza atrage atenția că, dacă nu te informezi bine, aurul poate să devină o capcană, nu un refugiu sigur. Dorința de aur vine adesea din frică, neîncredere în instituții și teama de viitor.

Cartea „Aurul, refugiu sigur sau capcană?” nu spune să nu investești în aur, ci să o faci cu cap. Aurul nu e nici salvatorul perfect, nici pericolul inevitabil – e doar un activ care trebuie analizat cu atenție, nu idealizat.