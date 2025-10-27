Potrivit Gărzii Naționale de Mediu, controalele efectuate de comisarii județeni au scos la iveală o „supra-exploatare masivă” a trufelor, denumite popular „aurul negru”. Instituția atrage atenția că recoltarea excesivă și comercializarea ilegală produc dezechilibre serioase ale habitatelor naturale.

„Comisarii Gărzii Naţionale de Mediu – Comisariatul Judeţean Bacău au desfăşurat o serie de controale ample în ultima perioadă, care au scos la iveală o supra-exploatare masivă a «aurului negru» din pădurile noastre. Vorbim despre tone de trufe recoltate şi comercializate cu încălcarea gravă a legislaţiei de mediu, o practică ce produce dezechilibre serioase ale habitatelor naturale”, a transmis, luni Garda Naţională de Mediu.

O firmă avea autorizație pentru 550 de kilograme de trufe, dar a colectat aproape 26.800 de kilograme doar între lunile iunie și septembrie. O altă companie, care avea aprobat un plafon de 250 de kilograme, a fost prinsă că a achiziționat peste 4.300 de kilograme.

În cazul unei a treia firme, limita de 1.200 de kilograme a fost depășită de aproape 20 de ori – în doar trei luni, societatea a transportat peste 23.000 de kilograme de trufe.

„Doar în perioada iunie – septembrie, aceasta a achiziţionat aproape 26.800 kg! Altă firmă avea o limită aprobată prin actul de reglementare de 250 kg (0,25 tone). A fost descoperită că a colectat şi achiziţionat peste 4.300 kg (4,398 tone). O a treia societate, cu o limită de 1.200 kg, a fost identificată ca transportând din judeţ, în doar 3 luni, peste 23.000 kg de trufe”, a precizat Garda de Mediu.

Reprezentanții Gărzii de Mediu explică faptul că autorizațiile stabilesc cantități maxime tocmai pentru protejarea resursei. Limitele sunt calculate pe baza unor studii științifice care țin cont de potențialul biologic de regenerare a speciilor. Prin depășirea acestora, se distruge echilibrul ecologic și se compromite habitatul natural al trufelor pentru anii următori.

Pentru nerespectarea condițiilor din autorizațiile de mediu, comisarii Gărzii de Mediu Bacău au aplicat amenzi în valoare totală de 390.000 de lei. Pe lângă sancțiunile contravenționale, instituția a dispus suspendarea activităților de recoltare, achiziționare și comercializare a trufelor pentru firmele implicate.

Au fost, de asemenea, identificate puncte de achiziție care operau fără autorizații legale, acestea fiind închise pe loc.

Garda de Mediu reamintește că persoanele fizice pot recolta trufe sau alte produse din flora sălbatică doar pentru consum propriu, fără a avea nevoie de autorizație, însă activitatea comercială este strict reglementată și monitorizată.

Autoritățile au anunțat că vor continua controalele în perioada următoare pentru a preveni distrugerea ecosistemelor și pentru a proteja resursele naturale ale pădurilor din județul Bacău.