Recent, în județul Bacău, o persoană fizică a fost sancționată cu o amendă de 4.000 de lei după ce comisarii Gărzii de Mediu au constatat că deversa apele uzate provenite de la bucătărie, cadă și mașina de spălat direct în rigola stradală, fără a avea un sistem adecvat pentru colectarea acestora.

Garda de Mediu Bacau scrie că această practică încalcă prevederile Legii 241/2006 și reprezintă un pericol atât pentru sănătatea publică, cât și pentru mediu.

„ATENȚIE, posesori de fose septice! Săptămâna aceasta, în urma unui control în județul Bacău, o persoană fizică a fost sancționată cu o amendă de 4.000 de lei! Motivul? Comisarii Gărzii de Mediu au constatat că persoana respectivă deversa apele uzate menajere (de la bucătărie, cadă și mașina de spălat) direct în rigola stradală . Gospodăria nu deținea o fosă betonată sau un alt sistem adecvat pentru colectarea apelor uzate , încălcând astfel prevederile Legii 241/2006. Acest lucru este STRICT INTERZIS și reprezintă un pericol pentru sănătatea publică și pentru mediu!”, a scris Garda de Mediu Bacau pe Facebook.

Postarea poate fi vizualizată aici.

Până pe 30 octombrie 2025, Garda Națională de Mediu desfășoară în întreaga țară un control planificat pentru „verificarea conformării sistemelor individuale adecvate (SIA)”, conform HG 714/2022. Scopul acțiunii este de a verifica respectarea normelor privind deținerea și funcționarea corectă a sistemelor individuale pentru tratarea apelor uzate menajere.

Cetățenii au mai multe obligații clare privind gestionarea apelor uzate: trebuie să dețină un sistem individual adecvat, precum o fosă septică etanșă sau o ministație de epurare; să fie înscriși în Registrul de evidență ținut de primăria localității de care aparțin; să încheie un contract cu o firmă de vidanjare autorizată; și să nu deverseze apele uzate pe sol, în șanțuri, în ape de suprafață sau în rigolele stradale. Nerespectarea acestor obligații poate atrage sancțiuni substanțiale, așa cum a demonstrat cazul recent din județul Bacău.