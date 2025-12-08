Raportul World Gold Council arată că evoluția din 2025 a fost determinată de factori multipli: tensiuni geopolitice, un dolar slăbit, scăderea dobânzilor și un apetit ridicat al investitorilor pentru active de refugiu. Achizițiile masive ale băncilor centrale și intrările de capital în ETF-urile care urmăresc aurul au consolidat trendul.

Potrivit raportului, ETF-urile „au atras intrări de 77 de miliarde de dolari și au acumulat peste 700 de tone de aur”.

World Gold Council estimează că, într-un scenariu moderat, creșterea globală a PIB-ului se va menține între 2,7% și 2,8%, Fed va reduce dobânzile cu aproximativ 0,75%, iar inflația americană ar putea continua să scadă. În acest context, prețul aurului ar rămâne într-un interval relativ îngust.

„Prețul aurului ar rămâne probabil în intervalul -5% până la +5% față de nivelurile actuale”, se arată în raport.

Dacă datele economice din SUA se deteriorează, iar Fed este obligată să accelereze relaxarea monetară, aurul ar putea avansa cu „5% până la 15%”, pe fondul slăbirii dolarului și creșterii aversiunii la risc.

Într-o variantă cu recesiune sincronizată și tensiuni geopolitice mai intense, prețul ar putea urca chiar cu „15% până la 30%”, investitorii refugiindu-se masiv în active sigure. ETF-urile ar deveni principalul motor al cererii, compensând scăderile din industria bijuteriilor sau din sectorul tehnologic.

În cazul unei reflații în SUA — adică reluarea creșterii inflației — Fed ar putea menține sau chiar majora dobânzile. Într-o astfel de evoluție, aurul ar deveni mai puțin atractiv.

Creșterea randamentelor și aprecierea dolarului ar putea duce la „o corecție de 5% până la 20%”, potrivit raportului. Investitorii s-ar reorienta către acțiuni sau obligațiuni cu randamente superioare, iar ETF-urile dedicate aurului ar putea înregistra ieșiri consistente.

Alți factori de impact: achizițiile băncilor centrale și nivelul scăzut al reciclării

World Gold Council subliniază două elemente care pot influența masiv piața în 2026:

• Băncile centrale

Țările emergente încă au rezerve reduse față de cele dezvoltate, iar tensiunile geopolitice ar putea accelera cumpărăturile de aur.

• Reciclarea aurului

Deși prețurile au fost ridicate în 2025, reciclarea a rămas surprinzător de scăzută. Mulți consumatori au folosit aurul drept garanție pentru împrumuturi, în loc să îl vândă.

Bogdan Maioreanu, analist și comentator de piață al eToro, evidențiază rolul aurului în portofoliile românilor și importanța sa în perioadele marcate de volatilitate.

Potrivit acestuia, „30% dintre investitorii globali și 32% dintre investitorii români au în portofoliile lor o formă de mărfuri fungibile care poate include aurul”.

Acest procent confirmă interesul ridicat față de metalul prețios, atât ca activ de refugiu, cât și ca instrument de protecție împotriva inflației.

Maioreanu are o experiență de peste două decenii în sectorul financiar, incluzând poziții de conducere în corporate banking, consultanță și un background solid în jurnalism economic. Deține un Executive MBA și analizează evoluțiile bursiere prin prisma comportamentului investitorilor.

După ce în 2025 aurul și-a confirmat statutul de activ de refugiu, piața intră într-un an cu multe necunoscute. Evoluția dobânzilor, forța dolarului și climatul geopolitic vor decide dacă aurul continuă creșterea istorică sau intră într-o fază de ajustare.

Pentru investitorii români, raportul World Gold Council și analiza eToro arată un lucru clar: aurul rămâne un instrument de protecție preferat în perioade de instabilitate.