Euro, dolarul și lira sterlină scad la început de săptămână
Conform datelor transmise de instituție, moneda europeană a scăzut ușor, fiind cotată de BNR la 5,0899 lei. Dolarul american, lira sterlină și francul elvețian au înregistrat, la rândul lor, depreciere, ajungând la 4,3664 lei, 5,8200 lei și respectiv 5,4342 lei.
Potrivit aceleiași raportări, și gramul de aur a fost mai ieftin, cu mai mult de 3 lei, fiind evaluat la 590,1963 lei, în timp ce unitatea de cont a Fondului Monetar Internațional a coborât până la 5,9544 lei.
Cotațiile valutare ale zilei
Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate luni de băncile care sunt autorizate să opereze pe piaţa valutară este următorul:
Euro (EUR): 5,0899 lei
Dolarul SUA (USD): 4,3664 lei
Francul elvețian (CHF): 5,4342 lei
Lira sterlină (GPB): 5,8200 lei
Gramul de aur (XAU): 590,1963 lei
Dolarul australian (AUD): 2,8992 lei
Dolarul canadian (CAD): 3,1595 lei
Coroana cehă (CZK): 0,2101 lei
Coroana daneză (DKK): 0,6815 lei
Lira egipteană (EGP): 0,0919 lei
100 forinți maghiari (HUF): 1,3304 lei
100 yeni japonezi (JPY): 2,8095 lei
Leul moldovenesc (MDL): 0,2569 lei
Coroana norvegiană (NOK): 0,4320 lei
Zlotul polonez (PLN): 1,2031 lei
Coroana suedeză (SEK): 0,4649 lei
Lira turcească (TRY): 0,1027 lei
Rubla rusească (RUB): 0,0570 lei
Leva bulgărească (BGN): 2,6024 lei
Randul sud-african (ZAR): 0,2574 lei
Realul brazilian (BRL): 0,8027 lei
Renminbi-ul chinezesc (CNY): 0,6178 lei
Rupia indiană (INR): 0,0485 lei
100 woni sud-coreeni (KRW): 0,2973 lei
Peso mexican (MXN): 0,2401 lei
Dolar neo-zeelandez (NZD): 2,5268 lei
Dinar sârbesc (RSD): 0,0434 lei
Hryvna ucraineană (UAH): 0,1037 lei
Dirham EAU (AED): 1,1889 lei
Baht thailandez (THB): 0,1372 lei
Dolar Hong Kong (HKD): 0,5615 lei
100 rupii indoneziene (IDR): 0,0261 lei
Shekel israelian (ILS): 1,3545 lei
100 coroane islandeze (ISK): 3,4160 lei
Ringgit malaezian (MIR): 1,0616 lei
Peso filipinez (PHP): 0,0740 lei
Dolar singaporez (SGD): 3,3705 lei
DST (XDR): 5,9544 lei
Precizările BNR privind utilizarea cursului
BNR transmite că cursurile publicate reprezintă o medie a cotațiilor furnizate de băncile autorizate să opereze pe piața valutară, iar instituția subliniază că aceste valori au caracter informativ. Potrivit Băncii Naționale, lista publicată nu obligă la utilizarea acestor cursuri în tranzacții efective de schimb valutar sau în înregistrări contabile.
„Cursurile pieţei valutare sunt calculate de BNR pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor și aurului în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări contabile, a precizat BNR.”
