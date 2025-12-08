Conform datelor transmise de instituție, moneda europeană a scăzut ușor, fiind cotată de BNR la 5,0899 lei. Dolarul american, lira sterlină și francul elvețian au înregistrat, la rândul lor, depreciere, ajungând la 4,3664 lei, 5,8200 lei și respectiv 5,4342 lei.

Potrivit aceleiași raportări, și gramul de aur a fost mai ieftin, cu mai mult de 3 lei, fiind evaluat la 590,1963 lei, în timp ce unitatea de cont a Fondului Monetar Internațional a coborât până la 5,9544 lei.

Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate luni de băncile care sunt autorizate să opereze pe piaţa valutară este următorul:

Euro (EUR): 5,0899 lei

Dolarul SUA (USD): 4,3664 lei

Francul elvețian (CHF): 5,4342 lei

Lira sterlină (GPB): 5,8200 lei

Gramul de aur (XAU): 590,1963 lei

Dolarul australian (AUD): 2,8992 lei

Dolarul canadian (CAD): 3,1595 lei

Coroana cehă (CZK): 0,2101 lei

Coroana daneză (DKK): 0,6815 lei

Lira egipteană (EGP): 0,0919 lei

100 forinți maghiari (HUF): 1,3304 lei

100 yeni japonezi (JPY): 2,8095 lei

Leul moldovenesc (MDL): 0,2569 lei

Coroana norvegiană (NOK): 0,4320 lei

Zlotul polonez (PLN): 1,2031 lei

Coroana suedeză (SEK): 0,4649 lei

Lira turcească (TRY): 0,1027 lei

Rubla rusească (RUB): 0,0570 lei

Leva bulgărească (BGN): 2,6024 lei

Randul sud-african (ZAR): 0,2574 lei

Realul brazilian (BRL): 0,8027 lei

Renminbi-ul chinezesc (CNY): 0,6178 lei

Rupia indiană (INR): 0,0485 lei

100 woni sud-coreeni (KRW): 0,2973 lei

Peso mexican (MXN): 0,2401 lei

Dolar neo-zeelandez (NZD): 2,5268 lei

Dinar sârbesc (RSD): 0,0434 lei

Hryvna ucraineană (UAH): 0,1037 lei

Dirham EAU (AED): 1,1889 lei

Baht thailandez (THB): 0,1372 lei

Dolar Hong Kong (HKD): 0,5615 lei

100 rupii indoneziene (IDR): 0,0261 lei

Shekel israelian (ILS): 1,3545 lei

100 coroane islandeze (ISK): 3,4160 lei

Ringgit malaezian (MIR): 1,0616 lei

Peso filipinez (PHP): 0,0740 lei

Dolar singaporez (SGD): 3,3705 lei

DST (XDR): 5,9544 lei

BNR transmite că cursurile publicate reprezintă o medie a cotațiilor furnizate de băncile autorizate să opereze pe piața valutară, iar instituția subliniază că aceste valori au caracter informativ. Potrivit Băncii Naționale, lista publicată nu obligă la utilizarea acestor cursuri în tranzacții efective de schimb valutar sau în înregistrări contabile.