Ministerul Afacerilor Externe a emis două atenționări de călătorie distincte, vizând Spania și Belgia, pe fondul unor riscuri majore pentru siguranța și mobilitatea cetățenilor români.

În timp ce în Comunitatea Valenciană este în vigoare un Cod roșu de fenomene meteorologice extreme, în Belgia sunt anunțate greve și proteste care pot afecta serios transportul și serviciile publice.

În ceea ce privește Spania, Ministerul Afacerilor Externe a informat că, până luni dimineață, provincia Valencia se află sub incidența unei avertizări Cod Roșu emise de Agenția de Stat de Meteorologie (AEMET) și de autoritățile regionale.

Avertizarea este valabilă pentru litoralul de nord și de sud al provinciei Valencia, în intervalul 14 decembrie, ora 12:00 – 15 decembrie, ora 05:59. Potrivit datelor transmise, sunt prognozate precipitații abundente care pot ajunge la 180 l/mp în decurs de 12 ore, iar cantitățile totale acumulate pe durata întregului episod meteorologic pot depăși 250 l/mp.

Autoritățile spaniole estimează că aceste condiții pot genera un risc major de inundații, viituri rapide și perturbări semnificative ale circulației, cu impact direct asupra siguranței populației.

MAE a transmis că cetățenii români aflați, în tranzit sau care intenționează să călătorească în Spania, în special în Comunitatea Valenciană, sunt sfătuiți să evite deplasările neesențiale, mai ales în zonele de litoral și în apropierea cursurilor de apă, să respecte indicațiile autorităților locale și ale serviciilor de protecție civilă și să urmărească permanent informările oficiale.

Pentru asistență consulară, cetățenii români pot apela numerele Consulatului General al României la Valencia: +34 964 216 171; +34 964 216 172; +34 964 203 331; +34 964 203 234; +34 962 985 644; +34 962 985 278; +34 961 237 364.

Apelurile sunt redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate și sunt preluate în regim de permanență. În situații de urgență, este disponibil telefonul de urgență al Consulatului General al României la Valencia: +34 677 842 467.

MAE recomandă consultarea paginilor web https://www.112cv.gva.es/es/, https://valencia.mae.ro și https://www.mae.ro.

O a doua atenționare vizează Regatul Belgiei. MAE a informat că, la data de 15 decembrie, în regiunea Wallonie-Bruxelles va avea loc o grevă generală, iar pe 18 decembrie este programată în Bruxelles o amplă demonstrație de protest a fermierilor.

Potrivit autorităților, sunt anticipate perturbări ale traficului rutier și feroviar, precum și disfuncționalități în activitatea altor servicii publice.

Cetățenii români sunt sfătuiți să urmărească informațiile actualizate pe site-urile companiilor de transport: https://belgiantrain.be, https://www.stib-mivb.be/visit.html?l=fr, https://www.letec.be/ și https://www.delijn.be/.

Pentru asistență consulară, pot fi apelate numerele Ambasadei României la Bruxelles: +32 (0) 2 347 5338, +32 (0) 2 344 1658, +32 (0) 2 343 69 35, iar pentru situații de urgență este disponibil telefonul de permanență +32 (0) 497 428 663.