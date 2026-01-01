Președintele Belarusului, Alexandr Lukașenko, a declarat că l-a avertizat personal pe Vladimir Putin cu privire la existența unor informații privind pregătirea unui atentat împotriva sa, în contextul deplasării liderului rus la Summitul BRICS din Africa de Sud.

Potrivit relatării sale, discuția a avut loc într-un cadru informal, chiar în momentul în care președintele Rusiei se pregătea de călătorie. Lukașenko a povestit că i-a atras atenția lui Putin asupra riscurilor majore ale deplasării într-o zonă aflată, în opinia sa, într-un climat periculos, pe fondul războiului din Ucraina. Liderul belarus a insistat că situația nu permite asemenea gesturi și că pericolul nu trebuie subestimat.

„Am spus: «Unde mergeți?» «Nu știți? Suntem în BRICS.» Am spus: «Plănuiți să zburați acolo?» <…> «Ei bine, m-au întrebat, mă așteaptă acolo.» Am spus: «Despre ce vorbiți? Este un război!» «Ei bine, nu mai sunt atât de nebuni, nu mai sunt atât de nebuni.» Am spus: «Chiar credeți că toți cei de acolo sunt sănătoși la minte? Nu are rost să mergem acolo!»”, a povestit Lukașenko.

În urma acestor avertismente, Vladimir Putin ar fi renunțat la deplasare, Rusia fiind reprezentată la summit de ministrul de externe Serghei Lavrov. Lukașenko a subliniat că avertismentul său nu s-a bazat pe simple presupuneri, ci pe date concrete primite de la serviciile de informații ale Belarusului, care ar fi indicat existența unui plan de atac terorist împotriva liderului de la Kremlin.

Președintele Belarusului a mai afirmat că îl sfătuiește frecvent pe Putin să evite deplasările externe pe durata conflictului din Ucraina, considerând că liderii străini care doresc dialog pot veni ei înșiși la Moscova. În opinia lui Lukașenko, eliminarea fizică a lui Vladimir Putin ar schimba radical echilibrul geopolitic, motiv pentru care astfel de amenințări trebuie tratate cu maximă seriozitate.

„Este clar că toată lumea din Occident înțelege: dacă Putin este înlăturat, totul va fi diferit. Acest lucru trebuie luat în serios. Vorbesc despre asta pentru prima dată astăzi, pentru că nu trebuie să fim nepăsători”, a spus Lukașenko.

În același context, Lukașenko a comentat și presupusul atac cu drone asupra reședinței lui Putin din Valdai, incident raportat anterior de autoritățile ruse. El a catalogat episodul drept un act extrem de grav și fără precedent, amintind că, de la începutul războiului, nici Rusia, nici Ucraina nu au vizat direct liderii politici ai taberei adverse, în pofida posibilităților existente.

Liderul de la Minsk a sugerat că în spatele unui asemenea atac s-ar putea afla cercuri interesate să escaladeze conflictul, făcând o trimitere indirectă la anturajul președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, despre care a spus că, dacă ar fi fost implicat, este posibil să nu fi înțeles pe deplin consecințele.

„Mă întreb doar cine ar fi beneficiat de asta. Bănuiesc că se află în spatele lui Vladimir Oleksandrovici Zelenski. Cred că, dacă a fost implicat, nu știa ce face”, a remarcat Lukașenko.

De cealaltă parte, Volodimir Zelenski a respins categoric acuzațiile Moscovei, calificând informațiile despre atacul cu drone drept o înscenare. Președintele Ucrainei a susținut că Rusia ar fi folosit acest episod pentru a justifica eventuale lovituri asupra clădirilor guvernamentale din Kiev și pentru a bloca orice progres în negocierile de pace cu Statele Unite.