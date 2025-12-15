Detașările din cadrul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) ar fi fost suspendate până la data de 1 ianuarie 2026, iar salariile angajaților ASF ar fi fost reduse cu 30%, potrivit unor surse citate de Digi24.

Reprezentanții ASF au transmis pentru Digi24 că instituția se află în etapa de aplicare a noilor prevederi legale. Ei au explicat că restructurarea este în curs și că rezultatele vor fi făcute publice după finalizarea procesului. Totodată, ASF a arătat că va respecta integral și la termen cerințele Legii nr. 145/2025 privind eficientizarea activității unor autorități administrative autonome.

Legea nr. 145/2025 se aplică ASF, Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) și Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM). Actul normativ obligă aceste instituții să își refacă organigramele, ceea ce presupune reducerea cu 10% a posturilor de specialitate și cu 30% a posturilor din structurile de suport, raportat la situația existentă la 1 ianuarie 2025.

Legea prevede scăderea cu 30% a tuturor salariilor de bază și a indemnizațiilor, comparativ cu nivelul din luna iulie 2025. Această măsură trebuie aplicată cel târziu de la 1 ianuarie 2026. În plus, până la 31 decembrie 2028, membrii conducerii acestor autorități nu pot primi bonusuri sau prime, iar valoarea totală a eventualelor prime anuale este strict limitată prin lege.

Secretariatul General al Guvernului a stabilit cadrul legal prin care conducerile ASF, ANRE și ANCOM au fost obligate să prezinte, până la 30 octombrie 2025, rapoarte în fața comisiilor parlamentare de buget-finanțe și muncă. Aceste rapoarte trebuiau să includă noile organigrame, noile grile de salarizare și informări transmise Guvernului.

Legea prevede că reducerea numărului de posturi trebuie făcută pe baza unor analize clare, care să arate unde există suprapuneri de atribuții, posturi inutile sau compartimente care contribuie puțin la activitatea principală a instituțiilor. Totodată, actul normativ stabilește limite clare pentru numărul funcțiilor de suport și interzice păstrarea unor posturi care nu există în Clasificarea Ocupațiilor din România.

Conform prevederilor legale, ASF trebuie să publice pe site-ul propriu noua organigramă, nivelurile de salarizare și indemnizațiile aferente funcțiilor de conducere. Procedurile de concediere trebuie stabilite după consultări cu sindicatele sau cu reprezentanții angajaților și trebuie să respecte legislația muncii.

Aproximativ 30 de angajați urmează să fie concediați, iar alte 50 de posturi vor fi scoase din schema de personal. Noua organigramă a ASF, care va fi discutată în această săptămână, va include 470 de posturi, față de 550 câte sunt în prezent. Reducerile vor afecta atât posturile de specialitate, cât și structurile de suport, așa cum cer noile prevederi legale.