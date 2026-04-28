Parlamentarul brăilean Alexandru Popa, vicepreședinte al Comisiei pentru Agricultură din Camera Deputaților, a anunțat că APIA a semnat marți, 28 aprilie, acordurile cu instituțiile bancare care vor acorda fermierilor credite pe baza adeverințelor APIA.

Până acum, fermierii care au depus cererile pentru subvențiile din acest an nu puteau beneficia de aceste credite-punte, deoarece agenția de plăți nu avea încheiate convențiile necesare cu băncile.

Blocajul a creat probleme serioase în special pentru agricultorii care aveau nevoie urgentă de bani pentru fertilizare și tratamentele aplicate culturilor.

Un agricultor din Bacău a explicat că anul trecut banii ajunseseră deja în luna mai, însă în 2026 situația întârzie, iar lipsa finanțării afecta direct activitatea din teren. Acesta a transmis că fermierii așteptau urgent deblocarea situației pentru a putea continua lucrările agricole și pentru a evita probleme majore în sezonul actual.

Agricultorii avertizau că, fără acces rapid la acești bani, fertilizarea și restul tratamentelor necesare culturilor deveneau tot mai greu de susținut.

„Am întrebat la APIA aici local dar ni s-a spus că nu s-au semnat convențiile. Așteptăm pentru că anul trecut deja luasem banii în luna mai dar acum se pare că se mai întârzie. Apelul nostru este să se deblocheze mai repede situația și să putem lua mai repede banii. În caz contrar nu știu cum vom fertiliza sau vom face restul tratamentelor la culturi. Este urgent ca măcar acești bani să îi avem”, a transmis agricultorul, potrivit agrointel.ro.

După semnarea acordurilor, fermierii pot obține finanțare de la bănci garantată de subvențiile APIA, fără să mai aștepte plata efectivă a banilor din partea agenției.

Alexandru Popa a explicat că această formă de scontare ajută agricultorii să își ia subvențiile mai repede printr-un credit garantat de APIA, oferind un sprijin important într-o perioadă critică pentru sectorul agricol.

Oficialii PNL Brăila au transmis că această măsură aduce un plus de stabilitate pentru fermierii care au nevoie urgentă de lichidități.

„O veste bună pentru fermierii români. Astăzi APIA a semnat acordurile cu băncile pentru scontarea APIA. Ce este scontarea APIA? Scontarea APIA ajută fermierii să își ia subvențiile printr-un credit garantat de APIA, care aduce un plus în această perioadă critică pentru fermierii din România”, a transmis Alexandru Popa.

Potrivit agrointel.ro, mulți fermieri din zona Moldovei se confruntă deja cu dificultăți serioase din cauza lipsei îngrășămintelor și a blocajelor financiare. Dacă în anii trecuți achiziția de îngrășăminte se făcea adesea cu plata la recoltare, în 2026 furnizorii nu au mai oferit această variantă.

În plus, pentru accesarea creditelor, fermierilor li s-au cerut garanții consistente, precum locuințe, terenuri sau utilaje agricole recente, ceea ce i-a făcut pe mulți să refuze asumarea unor astfel de riscuri.

Creșterea prețurilor la motorină și inputuri agricole, alături de incertitudinea politică, contribuie și ele la starea de nesiguranță din sector, iar accesul rapid la finanțare rămâne una dintre cele mai importante probleme pentru agricultori.