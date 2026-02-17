Președintele APCE, Dan Pîrşan, afirmă că scutirea de la plata dezechilibrelor din Sistemul Energetic Național este aplicabilă, începând cu 2026, exclusiv prosumatorilor cu o putere instalată sub 200 kW.

Declarația vine ca reacție la studiul publicat de Asociaţia Furnizorilor de Energie Electrică din România (AFEER), în care, potrivit APCE, pragul ar fi prezentat în mod incorect la 400 kW.

„Asociaţia Furnizorilor de Energie Electrică din România (…) a comandat, la finalul anului trecut, un aşa-zis studiu adresat participanţilor din piaţa de energie. Documentul porneşte de la analiza percepţiei companiilor faţă de prosumatori – categorie aflată într-o creştere accelerată şi care generează îngrijorare reală în rândul furnizorilor de energie. Avem însă o problemă majoră: studiul utilizează cifre care contrazic datele oficiale disponibile la ANRE şi deţinute de Asociaţia Prosumatorilor”, susține Pîrșan.

Reprezentantul APCE afirmă că analiza AFEER ar conține neconcordanțe semnificative față de datele oficiale furnizate de Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE).

„Ne întrebăm cum un studiu bazat pe cifre inexacte si metode de analize gresite poate inflama tandemul furnizori – operatori de distribuţie împotriva prosumatorilor din România”, a declarat Dan Pîrșan.

Acesta a criticat inclusiv firma care a realizat documentul, despre care afirmă că ar avea resurse limitate, și a invocat o posibilă necunoaștere a legislației europene relevante.

APCE face trimitere la Directiva (UE) 2018/2001 (RED II), care consacră drepturile prosumatorilor de a produce, consuma, stoca și comercializa energie regenerabilă.

„Statele-membre trebuie să asigure acces nediscriminatoriu la piaţă, remunerare corectă pentru energia livrată în reţea”, subliniază Pîrșan.

În acest context, APCE susține că scutirea de la plata dezechilibrelor este deja reglementată clar:

„Scutirea de la plata dezechilibrelor este limitată la prosumatorii cu sub 200 kW putere instalată incepand cu 2026 – nu 400 kW, aşa cum în mod fals prezintă studiul”.

AFEER a lansat „Studiul privind evoluţia, cadrul de reglementare şi impactul prosumatorilor asupra sistemului energetic din România”, realizat de ASC Xlaed Business Hub SRL.

Potrivit autorilor:

„România a înregistrat una dintre cele mai rapide creşteri ale numărului de prosumatori la nivel european. De la 303 prosumatori în 2019, s-a ajuns la aproape 300.000 la începutul anului 2026”.

Capacitatea instalată ar fi crescut la aproximativ 3.400 MW, iar producția anuală la circa 4,5 TWh, reprezentând aproximativ 9% din producția totală de energie electrică.

Președintele AFEER, Laurenţiu Urluescu, a subliniat că prosumatorii au un rol pozitiv în modernizarea sistemului energetic:

„Prosumatorii contribuie la modernizarea sistemului energetic prin: creşterea ponderii energiei regenerabile; potenţialul de a participa la servicii de echilibrare prin agregare şi stocare; accelerarea digitalizării”.

Totodată, acesta avertizează că trendul actual poate genera dezechilibre:

„Nu se poate continua la infinit acest trend, fiindcă impactul în piaţă va fi din ce în ce mai mare”.

Studiul indică faptul că modelul actual de reglementare ar genera costuri suplimentare pentru furnizori și operatorii de rețea, costuri transferate, direct sau indirect, către consumatorii non-prosumatori.

Estimările arată un impact anual de ordinul zecilor de milioane de euro, cu tendință de creștere proporțională cu numărul prosumatorilor conectați.

În final, APCE invită furnizorii, distribuitorii și autoritățile la un dialog „matur”, invocând exemplele statelor europene unde coexistența între prosumatori și companiile energetice funcționează deja la scară largă.