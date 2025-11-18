Din cuprinsul articolului România importă foarte multă energie. Și… pare hotărâtă să continue

Da, ați citit corect: într-un an în care ar fi trebuit să înregistrăm creștere, producția a scăzut.

Hidroelectrica – considerată Perla Coroanei – a generat cu 23% mai puțin, din cauza secetei care a afectat râurile și Dunărea.

Nu este vina companiei, însă efectele se resimt: sistemul energetic rămâne tot mai vulnerabil.

În schimb, prosumatorii – da, cei mereu considerați incomozi de unii – vor contribui în 2025 cu aproape 20% din consumul casnic al României, echivalentul a aproximativ 2 TWh.

Aceiași prosumatori:

cărora furnizorii le plătesc energia cu întârzieri de până la doi ani ,

pe care distribuitorii îi vor dispecerizați digital , ca să-și compenseze propriile rețele obosite,

fără de care România ar avea, sincer, probleme serioase să țină… „becul aprins” .

Transelectrica nu contabilizează energia produsă de prosumatori, dar percepe cu promptitudine tarife pentru transportul unei energii pe care, de fapt, nu o transportă. În 2025, doar din acest mecanism se estimează încasări de aproximativ 35 de milioane de euro.

În fiecare săptămână, la APCE apar noi inițiative legislative promovate de lobby-ul puternic al companiilor energetice, de regulă cu măsuri care limitează activitatea prosumatorilor. Suntem deja obișnuiți de aceste practici, dar nu vom înceta să reacționăm.

Primele măsuri de austeritate au vizat eliminarea programelor Casa Verde și Casa Verde Baterii 2025, urmate de majorarea TVA-ului de la 5% la 9%.

Întrebarea care rămâne: unde sunt cei 2,2 miliarde de lei destinați decarbonizării?

Dragi guvernanți, chiar nu realizați că fără prosumatori România riscă să rămână pe întuneric – nu doar metaforic, ci literal?, spune APCE.