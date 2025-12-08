Ajustarea va determina o creștere totală de 15,8% a tarifului cumulat, care va ajunge la valoarea de 17,03 lei cu TVA pentru un metru cub de apă potabilă și apă uzată. Această modificare reprezintă un pas prevăzut în Strategia de Tarifare inclusă în Analiza Cost-Beneficiu realizată pentru proiectele finanțate din fonduri europene.

Reprezentanții Apa Brașov au precizat că majorarea tarifelor face parte din obligațiile asumate prin contractul de finanțare încheiat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. Documentul impune asigurarea sustenabilității investițiilor realizate în infrastructura care a fost modernizată, incluzând stațiile de epurare și noile rețele de apă și canalizare.

Ajustarea ia în calcul și actualizarea cu rata inflației, estimată la 9,8%. Această actualizare reflectă nivelul crescut al costurilor de operare, determinate de scumpirea energiei, a pieselor de schimb și a substanțelor utilizate în procesul de tratare a apei.

„Vă informăm că la data de 1 decembrie 2025, tarifele cumulate ale companiei se situează pe locul 37 în clasamentul național. Acesta cuprinde 47 de operatori regionali de servicii de apă și canalizare și este ordonat descrescător, de la cel mai mare tarif, la cel mai mic”, au informat reprezentanții companiei.

Compania a subliniat caracterul național al procedurii de ajustare a tarifelor, aplicată tuturor operatorilor din sector. La începutul lunii decembrie 2025, tarifele cumulate ale Apa Brașov se situează pe poziția 37 într-un clasament național format din 47 de operatori regionali de apă și canalizare, ordonat descrescător în funcție de nivelul tarifelor.

Decizia privind majorarea se bazează pe un set de acte normative și contracte care guvernează funcționarea sistemelor publice de apă și canalizare. Printre acestea se află legea serviciilor comunitare de utilități publice, legea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare, contractul de finanțare semnat în cadrul Programului de Dezvoltare Durabilă și contractul de delegare privind gestionarea serviciilor publice din domeniu.

Ajustarea tarifelor este considerată esențială pentru menținerea unei funcționări eficiente a sistemelor de apă și canalizare. Modificarea permite continuarea investițiilor în infrastructură, adoptarea unor tehnologii moderne și respectarea standardelor impuse la nivel național și european.