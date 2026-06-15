Aon România, la 20 de ani: mediul de afaceri din România a trecut prin transformări profunde

Companiile sunt nevoite să treacă de la o abordare reactivă la una construită pe anticipare și gestionare integrată a riscurilor, într-un context economic caracterizat de volatilitate și presiuni crescute asupra lichidității, potrivit Aon România, care marchează 20 de ani de activitate pe piața locală.

Mesajul a fost transmis în cadrul evenimentului Trade Credit Talks, unde au fost evidențiate evoluțiile din zona asigurării de credit comercial și rolul acesteia în protejarea capitalului și stabilitatea financiară a organizațiilor.

Specialiștii companiei subliniază că riscurile comerciale nu mai pot fi analizate separat. Inflația persistentă, creșterea numărului de insolvențe, volatilitatea deciziilor de credit și întârzierile la plată generează un mediu în care efectele se propagă rapid între companii și sectoare economice. În acest tablou, capacitatea de a anticipa interdependențele devine un element central în evaluarea performanței și în planificarea pe termen lung.

În urmă cu două decenii, majoritatea companiilor din România operau într-un context dominat de riscuri locale și relativ previzibile. Astăzi, organizațiile sunt expuse simultan unor factori economici, geopolitici, comerciali și tehnologici, cu impact direct asupra lichidității și capacității de investiție.

„În ultimii 20 de ani, mediul de afaceri din România a trecut prin transformări profunde, de la integrarea în economia europeană și criza financiară globală, până la pandemie, volatilitate geopolitică și accelerarea digitalizării. În tot acest timp, rolul nostru a evoluat de la intermediar la partener strategic pentru organizațiile care au nevoie de claritate și soluții într-un mediu tot mai complex. Astăzi, reziliența nu mai înseamnă doar protecție împotriva riscurilor, ci capacitatea de a lua decizii informate și de a transforma incertitudinea într-un avantaj competitiv”, a declarat Eugen Anicescu, CEO Aon România.

Unul dintre efectele cele mai vizibile ale acestui context este presiunea exercitată asupra fluxurilor de numerar. Întârzierile la plată continuă să fie o provocare majoră pentru companii, care ajung să finanțeze indirect lanțurile comerciale, cu efecte asupra echilibrului financiar. Într-un mediu în care valoarea tranzacțiilor expuse riscului de neplată depășește 3,2 trilioane de euro, protejarea creanțelor comerciale capătă o importanță crescută în strategiile de management al riscului.

Interesul pentru soluțiile de asigurare a creditului comercial reflectă această evoluție. Distribuția, agribusinessul și industria rămân principalele sectoare din portofoliul Trade Credit al Aon România, însă în ultimii ani au intrat tot mai activ și domenii precum energia, construcțiile, tehnologia și serviciile, care utilizează astfel de instrumente pentru protecția expunerilor comerciale.

„Riscurile comerciale au evoluat de la situații locale și relativ previzibile la expuneri globale și interconectate, în care șocurile apar simultan și se transmit rapid între industrii și piețe. Astăzi, șocurile de neplată, accesul la finanțare și volatilitatea cererii sunt printre factorii care influențează cel mai mult activitatea companiilor. Construcțiile, distribuția și agribusiness-ul rămân printre cele mai vulnerabile sectoare, din cauza marjelor reduse, a dependenței de finanțare și a expunerii ridicate la volatilitate”, a spus Elena Nuță, Trade Credit Leader, Aon România.

Sectorul agribusiness se numără printre domeniile cu cea mai vizibilă creștere a interesului pentru asigurarea de credit comercial, pe fondul modificărilor legislative, al episoadelor de secetă severă și al impactului acestora asupra fluxurilor comerciale. În paralel, companiile orientate spre export rămân o categorie importantă de utilizatori ai acestor soluții, având în vedere nivelul ridicat de expunere la riscuri externe mai greu de controlat.

Datele Aon România arată o evoluție constantă a portofoliului de asigurări de credit comercial în ultimele două decenii, atât din perspectiva primelor intermediate, cât și a expunerilor asigurate. În ultimii cinci ani, ritmul de creștere s-a intensificat, cu episoade în care avansul a depășit 200%, susținut de interesul companiilor pentru protecția creanțelor și de extinderea echipei specializate. Segmentul Trade Credit reprezintă în prezent aproximativ 6,5% din businessul Risk Capital al Aon România, peste media globală a grupului, estimată la circa 5%.

În același timp, frecvența incidentelor de neplată a crescut, mai ales în industriile sensibile la volatilitate și presiuni de lichiditate. Deși nivelul daunalității revine treptat la valorile de dinainte de pandemie, severitatea cazurilor și dificultatea de anticipare rămân factori relevanți pentru companii.

„Observăm că multe companii continuă să se confrunte cu aceleași vulnerabilități. Cele mai frecvente greșeli sunt supraexpunerea la un număr redus de parteneri comerciali, lipsa unor surse alternative de informații și reacția întârziată la primele semnale de deteriorare financiară. Într-un context volatil, informația devine principalul avantaj competitiv, iar colaborarea dintre companii, consultanți și asigurători este esențială pentru gestionarea corectă a expunerilor comerciale”, a adăugat Elena Nuță.

Concluziile celui mai recent studiu global Aon privind managementul riscurilor indică faptul că organizațiile funcționează într-un mediu influențat simultan de patru megatendințe majore: tehnologia, comerțul, clima și forța de muncă. Aceste direcții schimbă modul în care companiile își evaluează expunerile și își construiesc strategiile de protecție.

În același timp, analiza evidențiază un decalaj între conștientizarea riscurilor și integrarea lor în procesul decizional. Doar 14% dintre organizații își cuantifică expunerea la principalele riscuri, iar 19% folosesc analize dedicate pentru evaluarea programelor de asigurare.

Experții Aon consideră că această realitate impune o tranziție către modele de gestionare bazate pe date, analiză predictivă și planificare integrată. Capacitatea de cuantificare a expunerilor și înțelegerea efectelor în lanț devin elemente centrale într-un context economic definit de schimbări rapide.

Pentru Aon România, împlinirea a 20 de ani de activitate marchează o etapă de analiză a transformărilor din piața locală și de consolidare a direcției strategice. Evoluțiile economice, financiare și geopolitice din ultimele două decenii au redefinit modul în care companiile își gestionează riscurile și își planifică dezvoltarea.

Accesul la informații relevante, capacitatea de analiză și utilizarea instrumentelor de protecție financiară sunt tot mai des integrate în deciziile de business, pe fondul unui mediu economic în continuă schimbare.