Șeful Executivului a subliniat că impozitele locale reprezintă contribuția directă a proprietarilor la serviciile și infrastructura comunităților.

„Impozitele sunt contribuția cetățenilor la infrastructura acelei localități. E contribuția ta la drumul asfaltat și așa mai departe. Impozitul pe proprietate în toată lumea vine la administrația locală.”

Bolojan a precizat că nivelul actual al taxelor era mult sub media europeană și nu putea susține necesarul de investiții:

„Nivelul impozitului de 20 de ani e unul foarte mic, comparativ cu investițiile pe care trebuie făcută, comparativ cu statele UE. România e angajată să corecteze această situație. Normal că nimeni nu vrea să dea vești proaste. Am fost primar trei mandate: nimeni nu vrea să plătească în plus.”

Premierul a dat și un exemplu privind impactul procentual al creșterii:

„Nu mai puteam amâna această măsură. E o creștere de aproximativ de 70%, sună mult în procent, dar poate ai plătit 30 de euro la o casă – să zicem – acum plătești 50 de euro. Aportul nu e atâta de mare, comparativ cu ce e în alte țări, e încă mic.”

Potrivit șefului Guvernului, România se situează sub nivelul european în ceea ce privește ponderea acestor taxe în economie:

„În România acest impozit reprezintă 0,55 la sută din PIB în timp ce media în țările europene e de trei ori mai mare, de 1,8% din PIB. Acum de exemplu s-a considerat că un mp în zona de urban este undeva la 500 de euro. În reședințele de județ depășește 1000 de euro.”

Ilie Bolojan a afirmat că a discutat cu reprezentanții administrației locale, explicând că majorarea era o condiție asumată de statul român și că autoritățile locale trebuie să demonstreze eficiență în utilizarea banilor.

Premierul a amintit angajamentele internaționale ale României:

„România s-a angajat că până în 2027 le va alinia la prețul de piață. Se face o bază de date pe localități, pe orașe, cu cât sunt mai multe tranzacții datele sunt mai corecte. Neimpunând aceste impozite la valori de piață s-au pierdut sume foarte mari ca venituri la administrație. Aceste sume sunt venituri importante.”

Totodată, Bolojan a subliniat că cetățenii au dreptul să urmărească utilizarea fondurilor colectate:

„Am plătit niște bani, trebuie să știm ce se întâmplă cu banii noștri. Primarii nu risipesc banii, nu au armate de angajați. Orice om rațional vede dacă lucrurile se schimbă în fiecare an sau nu. Atunci trebuie să procedeze la vot în consecință.”

În aceeași intervenție, premierul a comparat costuri de investiții cu nivelul actual al colectării fiscale:

„Azi domnul ministru al dezvoltării a inaugurat o creșă în județul Prahova. Costul este valoare impozitelor pe proprietate cumulate pe zece ani de zile. Dacă guvernul României nu ar face transferuri importante an de an, dar acești bani țara noastră îi împrumută, nu îi are. Plătește dobânzi foarte mari. Ăsta e costul autostrăzii de la București la Pașcani, doar dobânzile înseamnă valoarea acestei autostrăzi.”

În final, Bolojan a insistat că reformele trebuie dublate de responsabilitate administrativă:

„Această creștere de impozite trebuie dublată de reforma în administrație”, a concluzionat premierul.