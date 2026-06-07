Anunț pentru toți cei care plătesc cu numerar. Ce sunt obligați să accepte comercianții

Poți fi obligat să plătești doar în numerar? Sau, dimpotrivă, un comerciant poate refuza banii cash? Tot mai mulți consumatori se confruntă cu reguli neașteptate la casă, fără să știe dacă sunt legale. Află ce drepturi ai și ce obligații trebuie să respecte firmele atunci când încasează plăți.

Plata cu cardul sau numerar? Cazurile în care unitățile comerciale limitează anumite metode de plată sau stabilesc condiții specifice pentru utilizarea lor devin din ce în ce mai frecvente în Spania.

Lipsa de informații despre care practici sunt legale și care nu înseamnă că mulți clienți nu sunt conștienți de măsura în care firmele pot impune aceste restricții. Această situație generează conflicte frecvente între clienți și comercianți atunci când plătesc pentru o achiziție sau un serviciu.

José Ramón López Martínez, consultant financiar cunoscut pe „Blogul tău fiscal” pentru munca sa informativă, a abordat această problemă. Expertul spaniol ne explică faptul că niciun restaurant nu poate împiedica un client să plătească în numerar deoarece este vorba de o monedă legală. El subliniază că obligarea unui consumator să utilizeze doar alte metode de plată ar putea fi contrară reglementărilor actuale.

Cu toate acestea, Martínez clarifică faptul că barurile și restaurantele pot stabili anumite condiții pentru alte metode de plată. De exemplu, pot decide să nu accepte carduri bancare, să stabilească o sumă minimă pentru utilizarea lor sau să respingă sisteme precum Bizum sau transferuri bancare. Totuși, aceste limitări trebuie comunicate clar și vizibil înainte ca clientul să utilizeze serviciul. După cum explică el, clientul trebuie să fie conștient de aceste condiții înainte de a se așeza la masă sau de a face orice achiziție, astfel încât să poată decide liber dacă le acceptă sau nu.

Consultantul financiar avertizează, de asemenea, că problemele apar adesea atunci când informațiile nu sunt furnizate corect. Dacă o unitate comercială comunică restricția doar în momentul plății, după ce clientul a efectuat deja achiziția, clientul poate depune o plângere și contacta autoritățile de protecție a consumatorilor.

Expertul spaniol subliniază că întreprinderile sunt libere să stabilească anumite condiții cu privire la unele metode de plată, dar insistă că transparența este o obligație fundamentală. În consecință, orice limitare trebuie anunțată în prealabil și clar vizibilă pentru a evita conflictele și a garanta drepturile consumatorilor. În plus, aceste informații trebuie să fie accesibile de la bun început, astfel încât utilizatorul să poată lua o decizie în cunoștință de cauză.