Clienții ING Bank vor putea primi transferuri în euro instant, fără comisioane, începând cu 11 decembrie 2025, din toate țările europene care utilizează moneda euro. Mai mult, serviciul va permite și încasări rapide din statele SEPA care nu folosesc euro, de la băncile participante la schema de plăți instant, inclusiv din România. Facilitatea este disponibilă atât persoanelor fizice, cât și companiilor.

Beneficiul major constă în faptul că fondurile ajung în cont în câteva secunde, indiferent de ora sau ziua săptămânii. În plus, transferurile se pot realiza către orice cont, indiferent dacă este în euro, lei sau altă monedă, fără ca beneficiarului să i se perceapă taxe suplimentare.

Schema SEPA, coordonată de sectorul bancar european, asigură transferuri în euro între conturi din diferite țări membre, într-un mod rapid și sigur. Aceasta include cele 27 de state ale Uniunii Europene, dar și Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Elveția, Monaco, San Marino, Andorra și Vatican.

Crina Pătru, Director al Serviciului de Dezvoltare Plăți ING Bank România, a subliniat că banca a decis să pună serviciul la dispoziția clienților cu un an înainte de termenul impus de Comisia Europeană, pentru a facilita accesul rapid la fonduri într-o perioadă cu tranzacții intense:

„Potrivit normelor Uniunii Europene privind plățile instant, până la data de 9 ianuarie 2027, toate băncile și prestatorii de servicii de plată din România trebuie să ofere clienților lor posibilitatea de a primi transferuri în euro, iar până la 9 iulie 2027, de a trimite plăți instant în euro. În ING, ne bucurăm să anunțăm că am lansat serviciul de încasări instant în euro cu un an înaintea termenului stabilit de Comisia Europeană. Ne-am dorit să fie disponibil acum, înainte de sărbători, când volumul tranzacțiilor crește considerabil, iar oamenii au nevoie de acces rapid la bani. Concret, în ING, în luna decembrie a anului trecut, am înregistrat o creștere de 23% a volumelor de tranzacții și de 16% a numărului acestora, comparativ cu lunile precedente. Astfel, facem încă un pas important pentru a oferi transferuri mai rapide, digitale și în conformitate cu toate standardele stricte de securitate impuse, oferind, în același timp, mai multă predictibilitate într-o perioadă încărcată, dar specială a anului.”

Transferurile instant aduc avantaje semnificative: pentru persoanele fizice, înseamnă acces imediat la bani pentru urgențe, cheltuieli de sărbători sau situații neprevăzute, iar pentru companii, facilitează gestionarea fluxului de numerar și acoperirea rapidă a cheltuielilor, sprijinind o economie mai eficientă și mai agilă.

În următoarea perioadă, ING Bank România va extinde serviciul și pentru efectuarea de plăți instant în euro în zona SEPA, consolidând astfel opțiunile digitale și rapide pentru clienți.