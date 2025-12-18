BRD Groupe Société Générale a introdus oficial funcționalitățile RoPay pentru comerțul online, oferind clienților posibilitatea de a efectua plăți instant direct din aplicațiile de mobile banking. Soluția permite inițierea tranzacțiilor prin deep-link, scanarea codurilor QR sau efectuarea rapidă a unui refund, toate realizându-se în timp real. Primele plăți live au fost realizate împreună cu Serve Ceptura, producător român de vinuri, și procesatorul de plăți EuPlătesc.ro.

Prin această lansare, BRD se situează printre primele bănci din România care adoptă RoPay pentru e-Commerce, sprijinind astfel dezvoltarea unui ecosistem de plăți instant și modernizarea experienței de plată pentru consumatori și comercianți. RoPay, dezvoltat sub coordonarea TRANSFOND și a Asociației Române a Băncilor, permite transferuri rapide de la un cont bancar la altul, fără utilizarea datelor de card, oferind o experiență sigură și simplă.

Jean-Philippe Guillaume, Director General adjunct al BRD, a subliniat că implementarea RoPay reprezintă un pas important în strategia de digitalizare a băncii, contribuind la optimizarea cash-flow-ului și susținerea transformării digitale a pieței. Silviana Petre-Badea, Director General al Serve Ceptura, a evidențiat avantajele pentru clienți, precum simplitatea și rapiditatea plăților, precum și costurile reduse.

„Lansarea RoPay e-Commerce reprezintă un pas important în strategia noastră de digitalizare și de dezvoltare a soluțiilor moderne de plăți și cash management pentru clienți. RoPay aduce un mod simplu, intuitiv și complet securizat de a plăti online. Susținem transformarea digitală a pieței și a companiilor prin confirmarea instant a încasărilor și optimizarea cash-flow-ului”, a spus Jean-Philippe Guillaume, Director General adjunct, coordonator al Polului Corporate, BRD Groupe Société Générale.

Ștefan Suceveanu, Director General EuPlătesc.ro, a menționat că integrarea RoPay oferă comercianților flexibilitate și eficiență operațională, reducând costurile și optimizând procesele de încasare.

„Prin integrarea RoPay e-Commerce, EuPlătesc extinde opțiunile de plată disponibile comercianților, oferindu-le posibilitatea de a răspunde mai bine preferințelor clienților și de a optimiza procesele de încasare. În calitate de integrator și partener tehnologic al BRD, susținem adoptarea plăților instant de tip account-to-account ca alternativă eficientă în comerțul online, cu impact asupra reducerii costurilor operaționale și a gestionării fluxurilor de numerar, contribuind totodată la consolidarea unei infrastructuri de plăți digitale locale”, a declarat Ștefan Suceveanu, Director General, EuPlătesc.ro.

Sabin Carantină, directorul TRANSFOND, a remarcat că activarea plăților RoPay în e-Commerce reflectă maturitatea tehnologică a pieței românești și capacitatea băncilor de a oferi alternative locale competitive, într-un cadru sigur.

„Activarea plăților RoPay în e-Commerce de către BRD Groupe Societe Generale reprezintă un pas important în evoluția infrastructurii naționale de plăți instant și reflectă nivelul de maturitate tehnologică atins de piața românească. Implementarea acestei soluții demonstrează capacitatea instituțiilor bancare de a se implica eficient in punerea la dispozitia clienților a unor alternative locale competitive si de succes și în adoptarea unui standard comun de plată pe piața din România, în condiții de nivel ridicat al securității informației. Felicităm BRD și EuPlătesc.ro pentru implementarea plăților RoPay în e-Commerce și pentru primele tranzacții online realizate în acest context”, a declarat Sabin Carantină, Directorul General al TRANSFOND.

Serviciul RoPay e-Commerce aduce numeroase avantaje: tranzacții procesate 24/7, confirmare instant a plăților, reducerea riscurilor de fraudă, posibilitatea de refund rapid și simplificarea reconcilerii pentru comercianți. Aceste beneficii contribuie la eficientizarea fluxurilor de numerar și la creșterea satisfacției clienților.

BRD Groupe Société Générale operează o rețea de 356 de unități și, la finalul lunii septembrie 2025, deținea active totale de 94 miliarde RON. Banca face parte din grupul Société Générale, activ de peste 160 de ani în Europa și la nivel internațional, cu peste 119.000 de angajați și 26 de milioane de clienți în 62 de țări.

TRANSFOND, operatorul Casei de Compensare Automată a plăților interbancare, este principalul partener al băncilor din România în domeniul plăților interne și transfrontaliere, dezvoltând soluții precum RoPay, Plăți Instant și Serviciul Afișare Nume Beneficiar (SANB).