În 2026, mai multe categorii sociale vor primi pensii și indemnizații la nivelul stabilit la finalul anului trecut, fără indexări sau majorări, potrivit cadrului legal în vigoare.

Astfel, potrivit Legii 141/2025, mai multe tipuri de indemnizații acordate persoanelor persecutate politic sau victimelor regimurilor totalitare nu vor fi majorate.

Este vorba despre drepturile acordate celor persecutați după 6 martie 1945, inclusiv persoanelor deportate sau făcute prizoniere, dar și despre indemnizațiile pentru cei afectați de regimurile din perioada 1940–1945.

În aceeași categorie intră și indemnizațiile pentru artiștii interpreți și executanți liber-profesioniști, precum și cele acordate participanților la Revoluția din decembrie 1989 sau la revoltele muncitorești anticomuniste. De asemenea, ajutorul lunar pentru soțul supraviețuitor va rămâne neschimbat.

În mod concret, lipsa indexării cu rata inflației înseamnă că toate aceste sume vor avea aceeași valoare ca în decembrie 2025, fără ajustări în funcție de creșterea costului vieții.

Pe lângă aceste indemnizații, nici pensiile de serviciu nu vor fi majorate în 2026, fiind menținute la nivelul anterior.

Aceste pensii speciale vizează mai multe categorii profesionale, inclusiv grefieri, personal din instanțe și parchete, personal aeronautic civil, funcționari publici parlamentari, membri ai corpului diplomatic și consular, dar și pensionari ai Curții de Conturi. Conform aceleiași legislații, aceste pensii nu vor fi actualizate în funcție de rata medie anuală a inflației.

Totodată, prin OUG nr. 89/2025, autoritățile au decis că nici drepturile acordate personalului medical implicat în combaterea pandemiei COVID-19 nu vor fi indexate în acest an.

În ceea ce privește pensiile din sistemul public, calculate pe baza contribuțiilor la bugetul de asigurări sociale, valoarea punctului de referință rămâne la 81 de lei. Această decizie confirmă faptul că nici pensiile obișnuite nu vor fi majorate în 2026.

În contextul lipsei fondurilor necesare pentru indexarea pensiilor, autoritățile iau în calcul acordarea unor ajutoare financiare punctuale pentru pensionarii vulnerabili.

Estimările arată că pentru o eventuală majorare a pensiilor ar fi necesară o sumă de cel puțin 3,5 miliarde de euro, bani care nu sunt disponibili în prezent, scrie newsweek. În schimb, statul ar putea continua acordarea ajutoarelor de tip „one-off”, destinate persoanelor cu venituri reduse.

Modelul luat în calcul pentru 2026 prevede sprijin diferențiat:

pensionarii cu venituri de până la 1.500 de lei ar putea primi 1.000 de lei,

cei cu pensii între 1.500 și 2.000 de lei ar urma să primească 800 de lei,

iar cei cu venituri între 2.000 și 3.000 de lei ar putea beneficia de 600 de lei.

Pe de altă parte, anumite indemnizații nu vor mai fi acordate în acest an. Printre acestea se numără cele destinate primarilor, viceprimarilor și foștilor președinți de consilii județene.

De asemenea, a fost amânată plata indemnizațiilor pentru urmașii persoanelor persecutate în perioada regimului comunist. Aceste drepturi, care ar fi trebuit să fie acordate copiilor celor „decedați, dispăruți sau exterminați în trenul morții, în timpul masacrelor îndreptate împotriva populației minoritare, în timpul deportării în ghetouri și lagăre de concentrare din străinătate, în timpul privării de libertate în locuri de detenție sau în lagăre de concentrare, în timpul refugierii, expulzării sau strămutării în altă localitate, în timpul evacuării din locuința pe care o deținea, în timp ce a făcut parte din detașamentele de muncă forțat”, au fost amânate până la 1 ianuarie 2027.

Guvernul a stabilit și nivelurile unor beneficii importante pentru anul 2026, în funcție de salariul minim brut menținut în prima parte a anului.

Astfel, pentru perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2026, salariul minim brut rămâne la 4.050 lei, ceea ce influențează direct anumite indemnizații din sistemul de pensii.

În acest context, indemnizația pentru însoțitor acordată pensionarilor de invaliditate încadrați în gradul I va rămâne la valoarea de 2.025 lei.

Totodată, venitul minim lunar asigurat, înscris în contractele de asigurare socială încheiate conform legislației în vigoare, este stabilit la nivelul de 4.050 lei, fără modificări în prima jumătate a anului 2026.