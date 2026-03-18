În primele trei luni ale anului, activitatea seismică din România a fost normală. Au avut loc peste 30 de cutremure mici și medii, cele mai multe în zona Vrancea.

Cel mai puternic cutremur din 2026 a avut loc pe 26 februarie, în zona Vrancea, cu magnitudinea de 4,5 grade, și a fost simțit în mai multe orașe din România și în Republica Moldova. În aceeași zi, România a mai înregistrat încă trei cutremure în diferite zone, inclusiv în Vrancea și Dobrogea (Tulcea).

Până la mijlocul lunii februarie, se consemnaseră deja 31 de cutremure, majoritatea cu magnitudini între 2 și 3,7 grade. În luna martie au avut loc două cutremure mici, de până la 3 grade, tot în Vrancea.

Gheorghe Mărmureanu, cercetător și specialist în seismologie, cunoscut la nivel internațional, susține că românii nu trebuie să fie îngrijorați. El a explicat, în cadrul unui interviu acordat pentru „Click!”, că vor mai fi cutremure până la sfârșitul anului 2026, dar nu foarte puternice.

Conform calculelor sale și ale Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP), nu există pericolul unui seism major. Cutremurele mai mici, de 2, 3 sau 4 grade, sunt normale și ajută la evitarea unui cutremur mare. Mărmureanu a precizat că un cutremur foarte puternic apare cam o dată la 100 de ani, deci un eveniment major nu este de așteptat înainte de 2040.

Seismologul a amintit de cutremurul din 4 martie 1977, de 7,4 grade, în urma căruia au murit peste 1.500 de oameni. Atunci, Nicolae Ceaușescu a luat măsuri stricte: clădirile construite după acel cutremur au fost proiectate mult mai bine, cu planuri antiseismice serioase.

Mărmureanu a spus că aceste clădiri pot rezista și la cutremure mari. El a adăugat că, în unele țări din Asia, nu s-au putut face clădiri la fel de rezistente din cauza lipsei banilor și a arhitecților specializați.

„Stați fără griji! În România vor mai fi cutremure, până la sfârșitul anului 2026, dar nu de intensitate mare. Cel puțin, așa arată calculele mele, pe care le fac de atâția ani. Dormiți liniștiți! Asta le-ar mai lipsi românilor, după ce că s-au majorat prețurile, încă un cutremur major. Un cutremur puternic are loc, cumva, cam la 100 de ani, deci nu este cazul să ne gândim la ceva rău, poate, încolo, după 2040. Vrancea este mai activă, așa cum, de altfel, a fost mereu. Vor mai fi zgâlțâieli, de 2, 3 sau 4 grade, dar nu este ceva neobișnuit, așa se evită un seism mare. M-am consultat și cu specialiștii Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP), și conform și calculelor lor nu există pericolul unui seism major. Nicolae Ceaușescu s-a speriat foarte tare, după cutremurul din 4 martie 1977, și a luat măsuri. Blocurile construite după acel cutremur au fost proiectate cu mult mai atent și mai bine, după serioase planuri antiseismice. Clădirile rezistă acum și la cutremure mari. Văd, pe la marginea Bucureștiului, clădiri foarte înalte, de peste 15 etaje, construite recent. În Asia, însă, nu toate țările au avut bani ca să angajeze arhitecți foarte pricepuți, care să construiască blocuri rezistente la cutremure cu magnitudine de peste 7 grade pe scara Richter”, a precizat Mărmureanu.

În caz de cutremur, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (ISU) recomandă să vă adăpostiți imediat într-un loc sigur și să rămâneți calm până ce seismul încetează. Dacă vă aflați în interiorul unei clădiri, este important să nu încercați să ieșiți afară și să nu vă duceți pe balcon.

Cel mai sigur este să vă adăpostiți sub o masă, un birou sau un alt obiect solid de mobilier și să vă țineți bine de acesta.

Dacă vă aflați pe un hol, trebuie să vă așezați ghemuiți lângă un perete interior și să vă protejați capul și fața. Îndepărtați-vă de ferestre, oglinzi, biblioteci sau orice obiecte care se pot sparge sau prăbuși. În măsura posibilităților, închideți rapid sursele de foc, iar dacă un obiect a luat foc, interveniți doar după ce șocul puternic s-a terminat.

Nu încercați să fugiți pe ușă, să săriți pe fereastră, să alergați pe scări sau să folosiți liftul. Deplasați-vă calm și cât mai departe de clădire, ferindu-vă de tencuieli, cărămizi, coșuri, parapete, cornișe, geamuri sau ornamente care se pot prăbuși pe stradă.

În cazul în care sunteți surprinși de căderea unor tencuieli sau a mobilierului răsturnat, protejați-vă capul și membrele pentru a vă asigura supraviețuirea. Ulterior, încercați să alertați vecinii și echipele de salvare prin orice metode posibile, pentru a semnala prezența și nevoia dumneavoastră de ajutor.