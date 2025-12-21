Pensionarii din România reprezintă un segment important al populației, iar datele oficiale arată situația lor la finele lunii noiembrie 2025. Conform raportului Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP), numărul total al pensionarilor a fost de 4.695.280, cu 2.668 mai mulți comparativ cu luna octombrie. Pensia medie a acestora a fost de 2.777 de lei.

Valoarea totală a drepturilor de pensie achitate pentru luna noiembrie s-a ridicat la 13,037 miliarde lei, sumă care reflectă impactul direct asupra bugetului public și resursele disponibile pentru plata beneficiarilor.

Din totalul pensionarilor, 537.539 au înregistrat perioade lucrate în agricultură, iar pensia medie pentru această categorie a fost de 720 lei. Această diferență evidențiază variațiile semnificative între tipurile de pensii, în funcție de istoricul profesional și contribuțiile acumulate.

Cei care s-au pensionat la limita de vârstă au fost cei mai numeroși beneficiari ai sistemului, numărul acestora fiind de 3.782.059 persoane, dintre care 2.160.049 femei. Pensia medie pentru această categorie a fost de 3.107 lei, potrivit datelor CNPP. Aceasta indică un nivel relativ constant al veniturilor pentru majoritatea pensionarilor care au parcurs întreaga carieră profesională.

Pensionarii care au optat pentru pensionarea anticipată au fost 68.497 de persoane, iar pensia medie pentru această categorie a fost de 2.614 lei. Totodată, pensia de invaliditate a fost primită de 398.708 persoane, cu o pensie medie de 1.097 lei. Din acest grup, 46.013 persoane beneficiau de pensie pentru gradul I de invaliditate, cu o valoare medie de 961 lei.

Aceste date arată modul în care sistemul de pensii diferențiază drepturile în funcție de starea de sănătate și de vârsta la pensionare, oferind sprijin celor care nu pot activa profesional sau aleg să se pensioneze înainte de termen.

Pensia de urmaș a fost acordată în noiembrie 2025 unui număr de 445.919 persoane, cu o pensie medie de 1.503 lei. Aceasta oferă sprijin familiilor care au pierdut un membru care contribuia la bugetul public de pensii.

În aceeași perioadă, ajutorul social a fost primit de 97 de pensionari, cu o pensie medie de 540 lei. Această formă de sprijin se adresează persoanelor aflate în situații de vulnerabilitate, completând pensiile standard și asigurând un venit minim pentru cei cu resurse reduse.