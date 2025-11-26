Preşedintele Nicuşor Dan a subliniat că investigaţiile desfăşurate până în prezent au clarificat modul în care au avut loc perturbările din procesul electoral din 2024, dar nu au condus la o identificare completă a celor implicaţi. El a precizat că specialiştii au analizat fluxurile tehnice şi au stabilit etapele prin care au fost produse interferenţele, însă anumite legături operaţionale rămân neclare.

În declaraţiile făcute după prezentarea Strategiei Naţionale de Apărare a Ţării, şeful statului a insistat asupra faptului că lipsa unor elemente de identificare nu se datorează absenţei datelor tehnice, ci complexităţii metodelor folosite de cei care au acţionat. În opinia sa, instrumentele utilizate pentru a masca originea traficului cibernetic au îngreunat considerabil reconstituirea traseului complet.

El a reiterat că evaluările cantitative realizate până acum au confirmat existenţa unor modele suspecte în traficul digital înregistrat în perioada electorală. În acelaşi timp, a admis că, în ciuda acestor indicii, nu există deocamdată concluzii ferme privind sursele finale ale operaţiunilor.

În acest context, preşedintele a spus:

„Cât cunoaştem noi despre fenomenul alegerilor din 2024? Cunoaştem modul de operare. Nu cunoaştem, în momentul de faţă, o parte dintre actorii care au fost implicaţi în zona electronică, cibernetică. Nu ştim cine a fost… Ştim cum s-a întâmplat, avem inclusiv cantitativ nişte indicaţii, dar pe multe din aceste filiere nu reuşim să identificăm cu precizie ce a fost în spate”.

Potrivit şefului statului, investigaţiile continuă, iar cooperarea dintre instituţiile abilitate este esenţială pentru a avansa în clarificarea situaţiei. El a punctat că procesul este unul complex şi necesită atât expertiză tehnică, cât şi colaborare internaţională.

În timpul declaraţiilor, Nicuşor Dan a prezentat şi un exemplu care, în opinia sa, arată cât de mult pot dura astfel de investigaţii până la stabilirea unor concluzii definitive. El a făcut referire la un raport publicat de serviciile secrete britanice în urmă cu aproximativ patru luni, document care atribuie serviciilor de informaţii ruseşti implicarea în operaţiuni derulate în perioada 2016–2018.

Şeful statului a menţionat că acest caz ilustrează dificultatea cu care se poate obţine o confirmare oficială atunci când operaţiunile cibernetice sunt concepute pentru a nu lăsa urme directe. Potrivit lui, faptul că instituţii cu capacităţi avansate au ajuns la o concluzie abia după mai mulţi ani arată cum funcţionează acest tip de muncă analitică.

Preşedintele a precizat că, deşi România beneficiază de expertiză în domeniu şi cooperează cu parteneri internaţionali, complexitatea unor intervenţii digitale poate întârzia identificarea actorilor. În acest sens, el a subliniat că atribuirea responsabilităţii în campanii cibernetice presupune verificarea unor ipoteze multiple, precum şi eliminarea unor piste care pot fi false sau intenţionat construite pentru a induce în eroare.

În susţinerea acestor explicaţii, Nicuşor Dan a amintit că „e o muncă informativă specifică, durează”. El a indicat astfel că natura investigaţiilor nu permite estimări ferme privind momentul în care vor fi obţinute toate clarificările, însă autorităţile îşi continuă demersurile în cadrul legal existent.

Preşedintele a reafirmat că instituţiile implicate vor continua analiza până când vor putea prezenta o imagine completă a evenimentelor care au dus la anularea alegerilor, insistând asupra faptului că procesul rămâne prioritar pentru asigurarea integrităţii electorale şi pentru consolidarea mecanismelor de securitate cibernetică.