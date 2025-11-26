Indicele CONFIDEX pentru S1 2025 a fost 51,3, foarte aproape de valoarea înregistrată în S2 2024, respectiv 52, ceea ce sugerează o constanță a încrederii chiar și într-un context economic nefavorabil.

Totodată, 64% dintre managerii participanți la studiu s-au declarat pesimiști în ceea ce privește evoluția economiei globale. Cu toate acestea, atunci când au evaluat situația propriilor companii, percepțiile au fost mai optimiste: 42% s-au arătat încrezători în direcția lor de dezvoltare, iar 26% au anticipat o îmbunătățire a performanțelor în perioada următoare.

Rezultatele din primul semestru al anului au conturat astfel un profil al mediului de business românesc marcat de adaptabilitate și orientat către dezvoltarea unor mecanisme robuste de reacție și ajustare în fața volatilității economice.

„Rezultatele edițiilor anterioare a Confidex ne-au demonstrat încă o dată cât de important este să avem un instrument care măsoară riguros și periodic percepțiile mediului de afaceri și oferă o imagine corectă asupra economiei românești. Într-o perioadă în care contextul global creează adesea distorsiuni în așteptări, Confidex reușește să surprindă realitatea din interiorul companiilor și nivelul lor real de încredere. Chiar dacă economia globală și cea națională și-au pierdut din avânt, companiile românești au continuat să își mențină direcția, sprijinindu-se pe investiții, diversificare și capacitatea lor de adaptare. Prin ediția a 13-a, vom înțelege cum se pregătesc liderii pentru 2026 și unde putem identifca potențialul în noul ciclu economic. Vocea oamenilor de afaceri români este esențială pentru a construi un ecosistem economic solid și orientat spre viitor”, a declarat Andrei Cionca CEO Impetum Group și inițiator al studiului CONFIDEX.

Cele mai recente ediții ale CONFIDEX au demonstrat că percepțiile mediului de afaceri pot oferi o imagine mult mai ancorată în realitate decât indicatorii macroeconomici generali, afectați adesea de distorsiuni generate de contextul internațional. Rezultatele studiului au subliniat că, în pofida încetinirii economiei globale și naționale, companiile românești și-au păstrat direcția strategică prin investiții, diversificare și flexibilitate operațională.

Pe baza tendințelor identificate anterior, ediția 13 a CONFIDEX are rolul de a arăta cum se pregătesc liderii pentru 2026 și unde se conturează potențialul într-un nou ciclu economic. Concluziile antreprenorilor sunt considerate un reper esențial pentru construirea unui ecosistem economic solid și orientat spre viitor, în care deciziile sunt ancorate în realități măsurabile, nu în percepții impuse de contextul global.

Romanian Business Leaders, partener al studiului, subliniază că analiza sistematică a datelor reprezintă fundamentul deciziilor informate pentru antreprenori și baza propunerilor de politici publice. Din perspectiva ecosistemului antreprenorial, doar cunoașterea bazată pe evidențe poate conduce la proiecte cu impact economic și social real, precum și la consolidarea rezilienței mediului de business.

„Înțelegerea profundă a realităților economice nu poate exista fără analiza sistematică a datelor. La Romanian Business Leaders, ne asumăm responsabilitatea de a genera informații riguroase care să servească un dublu scop: pe de o parte, să ofere antreprenorilor fundamentul necesar pentru decizii informate, iar pe de altă parte, să constituie baza propunerilor noastre de politici publice. Credem cu tărie că numai cunoașterea bazată pe dovezi ne permite să concepem proiecte cu impact economic și social real, să ridicăm nivelul de informare în ecosistemul antreprenorial și să contribuim efectiv la dezvoltarea unui mediu de afaceri mai puternic și mai rezistent”, a declarat Alexandru Dincovici, Director General Romanian Business Leaders.

Prognozele europene arată că România traversează o perioadă de încetinire, cu o creștere estimată de doar 0,7% în 2025 și o ușoară revenire la 1,1% în 2026. Inflația, situată în intervalul 9–10% în toamna acestui an, rămâne una dintre cele mai ridicate din Uniunea Europeană. La acestea se adaugă un deficit bugetar mare și un climat geopolitic tensionat în regiune, factori care influențează costurile operaționale, apetitul companiilor pentru investiții și percepția de risc.

CONFIDEX este singurul studiu longitudinal din România dedicat măsurării încrederii antreprenorilor și executivilor C-level, iar ediția cu numărul 13 invită liderii de business să contribuie la conturarea Indicelui CONFIDEX pentru S2 2025 și, mai important, la definirea perspectivei pentru anul 2026. Chestionarul poate fi completat până pe 12 decembrie.

Ediția actuală este realizată în parteneriat cu Romanian Business Leaders și susținută de ROCA, ROCA X, Agista, CITR, liderul pieței de insolvență și restructurare, Fundația Impetum și Impetum Investments.

Chestionarul poate fi completat AICI.