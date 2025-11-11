În cadrul acțiunii, ANPC a verificat 573 de instituții financiare nebancare, dintre care 326 prezentau abateri de la legislația privind protecția consumatorilor. Printre principalele nereguli descoperite se numără dobânzile excesive, comisioanele calculate incorect și clauzele contractuale înșelătoare.

Echipele de control au constatat cazuri în care IFN-urile aplicau comisioane raportate la valoarea totală împrumutată, nu la soldul curent al creditului, sau percepeau dublu comision de analiză a dosarului. În plus, unele instituții foloseau practici comerciale incorecte, cum ar fi “dobânda la dobândă”, fără a informa consumatorii în mod clar asupra costurilor reale.

Comisarii ANPC au mai identificat deficiențe în documentația contractuală, cum ar fi lipsa informațiilor esențiale în Fişa Standard la Nivel European, absența exemplelor reprezentative și a avertizărilor privind consecințele întârzierii la plată. În unele cazuri, consumatorii nu aveau posibilitatea de a alege modul de rambursare – rate egale sau descrescătoare – fiind privați de dreptul de a lua o decizie informată.

De asemenea, în materialele publicitare lipseau informațiile obligatorii despre costuri și condițiile de creditare, iar unele IFN-uri declarau scadența anticipată a creditelor fără respectarea termenului legal de 90 de zile consecutive de restanță.

Ca urmare a controalelor, ANPC a dispus restituirea sumelor încasate nelegal, oprirea practicilor comerciale abuzive și modificarea documentelor standard astfel încât să respecte cerințele legale. Au fost emise 104 măsuri complementare, iar verificările sunt încă în desfășurare.

Reprezentanții instituției îi sfătuiesc pe consumatori să analizeze cu atenție clauzele contractuale înainte de semnare, să verifice valoarea totală de plată – care include dobânzile, comisioanele și taxele – și să cunoască dreptul de a alege tipul de rată potrivit (egală sau descrescătoare).

ANPC a reamintit că, potrivit Legii nr. 243/2024, persoanele care au semnat contracte de credit înainte de 11 noiembrie 2024 pot solicita plafonarea dobânzilor sau a costului total al creditului. Cererea se adresează în scris IFN-ului, care este obligat să reducă valorile printr-un act adițional dacă sunt îndeplinite condițiile legale.

Instituțiile de credit trebuie, de asemenea, să renegocieze condițiile contractuale atunci când un client anunță modificarea semnificativă a situației sale financiare, precum șomajul, scăderea veniturilor sau decesul unuia dintre titulari. În aceste cazuri, dobânda penalizatoare nu poate depăși cu mai mult de două puncte procentuale rata dobânzii contractuale și se aplică pentru o perioadă limitată.

ANPC a mai subliniat că orice cesiune de contract sau de creanță către o firmă de recuperare trebuie notificată în scris consumatorului în cel mult 10 zile, iar doar după această notificare cesiunea devine valabilă.