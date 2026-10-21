Andrei Nistor a demisionat din funcția de prefect al Capitalei. Ce proiecte cere să fie continuate de succesorul său

Andrei Nistor a demisionat miercuri, 21 octombrie 2026, din funcția de prefect al Capitalei, criticând numirile politice și costurile sediului instituției. Într-un mesaj publicat pe Facebook, acesta a cerut continuarea proiectelor de digitalizare și găsirea unei soluții pentru reducerea cheltuielilor cu chiria Prefecturii.

Andrei Nistor a anunțat miercuri, 21 octombrie 2026, că a demisionat din funcția de prefect al Municipiului București. Acesta a criticat decizia PSD de a numi o persoană condamnată la conducerea Ministerului Afacerilor Interne și a cerut ca succesorul său să continue două proiecte ale instituției: digitalizarea și rezolvarea problemei sediului Prefecturii.

Într-o postare publicată pe contul său de Facebook, Andrei Nistor a catalogat drept o sfidare pentru angajații Ministerului Afacerilor Interne numirea unei persoane condamnate într-o funcție de conducere, susținând că PSD nu a reușit să ofere o altă soluție.

Fostul prefect și-a exprimat speranța că persoana care îi va succeda în funcție va fi capabilă să gestioneze activitatea instituției și va continua două proiecte pe care le consideră importante.

Primul vizează digitalizarea Prefecturii. Potrivit lui Nistor, proiectul este pregătit, finanțarea a fost obținută de la Primăria Municipiului București, iar soluția tehnică a fost aleasă. În opinia sa, următorul prefect trebuie doar să permită implementarea proiectului, fostul titular al funcției oferindu-și sprijinul gratuit, dacă va fi necesar.

Al doilea proiect privește sediul Prefecturii Capitalei și costurile aferente. Nistor a afirmat că instituția plătește Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat” (RAAPPS) o chirie lunară de 50.000 de euro, la care se adaugă utilitățile. El a atribuit această situație fostului prefect Greblă și a criticat nivelul cheltuielilor.

Andrei Nistor a invocat o hotărâre de guvern din 1994, potrivit căreia Primăria Municipiului București ar trebui să suporte toate costurile locative ale Prefecturii. Pentru rezolvarea situației, acesta a prezentat trei variante: transferarea către Ministerul Afacerilor Interne a clădirii actuale a Prefecturii, situată pe strada Batiște nr. 13, fosta ambasadă a SUA, mutarea instituției în fosta Primărie a Sectorului 5, de pe bulevardul Elisabeta nr. 29-31, sau revenirea la sediul din cadrul Primăriei Capitalei.

La finalul mesajului, fostul prefect le-a mulțumit colegilor cu care a lucrat, amintind că, în perioada mandatului său, instituția a trecut printr-o reorganizare, a gestionat diverse situații de urgență și s-a confruntat cu numeroase provocări.

Nistor a afirmat că a întâlnit funcționari profesioniști și și-a exprimat speranța că viitorul prefect le va permite să își desfășoare activitatea fără obstacole, îi va sprijini și le va oferi condițiile necesare pentru a-și îndeplini atribuțiile.