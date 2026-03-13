Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) se pregătește să trimită notificări românilor care au datorii la stat de cel puțin 4.000 de lei. Măsura are rolul de a preveni intrarea în insolvență a contribuabililor și de a-i încuraja să își achite obligațiile fiscale înainte de a se ajunge la executare silită.

Deși această prevedere există în legislație de câțiva ani, ea nu a putut fi aplicată până acum din cauza lipsei unei proceduri clare de implementare. Odată stabilite regulile, ANAF începe transmiterea notificărilor către contribuabilii care au depășit termenele de plată și înregistrează datorii la bugetul de stat.

Vizate sunt companiile, persoanele fizice autorizate (PFA) și alți debitori profesioniști care au restanțe de minimum 4.000 de lei. Aceștia vor primi notificările prin intermediul platformei Spațiul Privat Virtual (SPV). Sistemul funcționează ca un mecanism de avertizare timpurie, prin care contribuabilul este informat că figurează cu datorii și că, în cazul în care sumele nu sunt achitate, există riscul declanșării procedurii de insolvență.

Notificările sunt trimise o singură dată atunci când obligațiile bugetare restante ating pragul de 40.000 de lei, inclusiv. Ulterior, acestea vor fi retransmise bianual, la fiecare șase luni, până când datoria este achitată integral sau până când obligațiile restante scad sub pragul de 40.000 de lei.

În categoria debitorilor profesioniști sunt incluse persoanele juridice, precum și asocierile și alte entități fără personalitate juridică, care sunt înregistrate fiscal și au cod de înregistrare fiscală atribuit de organul fiscal. Fac parte din această categorie persoanele fizice și juridice, precum și alte entități care se înregistrează, potrivit legii speciale, la registrul comerțului și care dețin cod unic de înregistrare atribuit conform legislației în vigoare.

Tot în rândul debitorilor profesioniști sunt încadrate și persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere, cu condiția să fie înregistrate fiscal și să dețină un cod de înregistrare fiscală atribuit de organul fiscal.

De la procedura de transmitere a notificărilor de alertă sunt excluși debitorii profesioniști pentru care a fost deja deschisă procedura de insolvență sau o procedură de preinsolvență. Mu intră sub incidența acestei proceduri unitățile și instituțiile de învățământ preuniversitar și universitar, entitățile care desfășoară activități de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică, instituțiile de credit, firmele de investiții și alte instituții sau entități financiare, precum și organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și fondurile de investiții alternative.

În aceeași categorie a entităților exceptate se regăsesc societățile de asigurare și reasigurare, unitățile administrativ-teritoriale, precum primăriile și consiliile județene, dar și instituțiile publice finanțate integral de la bugetul de stat. Sunt excluse și persoanele fizice care nu desfășoară activități comerciale, societățile comerciale aflate sub administrare specială, precum și asociațiile și fundațiile, inclusiv organizațiile neguvernamentale.