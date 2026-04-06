Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), prin Direcția Generală Antifraudă Fiscală, a analizat 159 de cazuri în cadrul campaniei care a vizat autoturismele de lux. În 45 dintre acestea au fost identificate neconcordanțe clare între veniturile declarate și valoarea bunurilor deținute.

În urma controalelor, autoritățile au stabilit creanțe în valoare de 3,6 milioane de lei la bugetul de stat și au aplicat amenzi totale de 127.750 de lei. Sancțiunile au fost generate în principal de plăți în numerar peste plafon și de utilizarea unor fonduri care nu au fost fiscalizate.

De asemenea, în zece cazuri au fost instituite măsuri asigurătorii în valoare de 2,82 milioane de lei. Printre acestea se numără și sechestrul aplicat pe șase autoturisme de lux.

Campania nu se oprește la mașini scumpe. ANAF a anunțat că următoarea etapă vizează proprietățile imobiliare de valoare ridicată, produsele premium și vacanțele sau sejururile costisitoare.

Strategia face parte dintr-un plan mai amplu de combatere a evaziunii fiscale, bazat pe analiza stilului de viață. Inspectorii urmăresc identificarea surselor reale de finanțare atunci când există diferențe semnificative între veniturile declarate și nivelul cheltuielilor.

Selecția persoanelor nu se face aleatoriu. Autoritățile folosesc indicatori de risc care semnalează discrepanțe evidente între veniturile oficiale și bunurile deținute sau consumul afișat.

ANAF avertizează că astfel de situații pot duce la stabilirea unor obligații fiscale suplimentare, aplicarea de amenzi și instituirea de măsuri asigurătorii, inclusiv sechestru pe bunuri.

Potrivit datelor ANAF, transmise la cererea Agerpres, în 2025 instituția a încasat 27,26 miliarde de lei prin executare silită, în creștere față de 21,53 miliarde de lei în 2024.

În același timp, Fiscul a emis 3,2 milioane de somații în 2025, comparativ cu aproape 3 milioane în 2024, în cadrul acțiunilor de recuperare a creanțelor fiscale de la persoane fizice și juridice.

Printre metodele utilizate se numără emiterea somațiilor de plată, înființarea popririlor asupra conturilor sau veniturilor și instituirea de sechestre asupra bunurilor mobile și imobile.

Structura arieratelor recuperabile s-a modificat semnificativ. La finalul anului 2025, contribuabilii mici dețineau 51,9% din total, în creștere față de 44% în 2024. În același timp, contribuabilii mijlocii au ajuns la 19,3%, cei mari la 15,8%, iar persoanele fizice la 13%.