Agenția Națională de Administrare Fiscală a publicat spre consultare proiectul de ordin care stabilește modul în care va funcționa noua procedură de precompletare, verificare și transmitere a Declarației Unice (formularul 212). Măsura urmărește reducerea birocrației și ușurarea procesului de declarare a veniturilor pentru persoanele fizice.

Instituția invită contribuabilii să trimită sugestii legate de proiect în termen de 10 zile de la publicare. Toate opiniile pot fi formulate până la 29 noiembrie, în conformitate cu legislația privind transparența decizională.

Pentru veniturile realizate în cursul anului 2025, formularul trebuie depus cel târziu la 25 mai 2026.

O schimbare importantă va intra însă în vigoare odată cu această perioadă de raportare: ANAF va pune la dispoziția fiecărui contribuabil un formular deja completat cu datele existente în sistemul informatic. Aceste informații includ veniturile declarate anterior, impozitul aferent, baza de calcul pentru contribuțiile sociale și valoarea contribuțiilor datorate, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență nr. 128/2024.

Rolul contribuabilului va fi în continuare acela de a verifica datele, de a adăuga eventualele completări necesare și de a transmite declarația.

• Online, prin Spațiul Privat Virtual, unde documentul va fi disponibil în momentul în care este deschis formularul.

• În format tipărit, pentru persoanele care nu folosesc SPV, prin solicitare la sediile ANAF.

Instituția anunță că datele precompletate vor fi accesibile cel târziu până la 31 martie al anului următor celui în care au fost obținute veniturile.

Formularul 212 trebuie depus de persoanele fizice care obțin venituri din:

activități independente,

drepturi de autor și alte drepturi de proprietate intelectuală,

închirierea bunurilor,

investiții,

activități agricole, silvicultură și piscicultură.

Pentru aceste categorii, depunerea declarației este obligatorie, la fel ca stabilirea și achitarea obligațiilor fiscale datorate.

În ultimii ani, Fiscul a trimis tot mai multe notificări persoanelor care obțin câștiguri din investiții, atât în România, cât și din afara țării. Verificările au vizat venituri obținute începând cu anul 2019.

Nerespectarea termenului de depunere poate aduce amenzi între 50 și 500 de lei.