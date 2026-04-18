Introducerea de către ANAF a indicatorului de preinsolvență marchează o schimbare majoră în modul în care autoritățile fiscale vor evalua riscurile financiare ale companiilor. Noul instrument va permite identificarea din timp a firmelor care prezintă vulnerabilități și care ar putea intra în insolvență.

Șeful ANAF a declarat la evenimentul organizat de Camera Consultanților Fiscali (CCF), că această inițiativă are rol preventiv, dar și de control, într-un context în care anumite structuri financiare ale companiilor ridică suspiciuni privind intenții deliberate de a ajunge în insolvență. În acest sens, analiza bilanțurilor și a situațiilor financiare devine esențială pentru mediul de afaceri.

Potrivit declarațiilor, primele evaluări vor fi realizate într-un termen scurt, urmând ca instituția să declanșeze controale focalizate pe companiile identificate cu risc crescut. Aceste verificări vor avea un caracter selectiv, bazat pe indicatorii analizați.

În paralel cu introducerea indicatorului de preinsolvență, ANAF dezvoltă o procedură distinctă privind atragerea răspunderii administratorilor de firme. Inițiativa vizează în mod direct persoanele care au condus societăți ajunse în insolvență.

Autoritățile fiscale au analizat cazurile existente pentru a crea un cadru procedural cât mai riguros. Scopul este de a identifica situațiile în care insolvența ar putea fi rezultatul unor decizii intenționate sau al unei gestionări defectuoase.

„Am cules toate spețele pe care le avem pentru a face o procedură cât mai bună. Vom începe să facem controale pe persoane fizice plecând de la cei care au pus firma în insolvență, atragerea răspunderii și să mergem către averea persoanei respective”, a spus șeful ANAF.

Această abordare indică o extindere a controlului fiscal dincolo de persoanele juridice, către responsabilitatea individuală a administratorilor. Măsura ar putea avea un impact semnificativ asupra modului în care sunt gestionate companiile, în special în situații financiare dificile.

Pe lângă componentele de control și responsabilizare, ANAF pregătește și modernizarea interacțiunii cu contribuabilii. Instituția intenționează să introducă o procedură de discuție finală care va putea fi desfășurată inclusiv în format video.

Această schimbare face parte dintr-un proces mai amplu de digitalizare, menit să eficientizeze comunicarea și să crească transparența procedurilor fiscale. Sistemul va permite înregistrarea discuțiilor și accesul contribuabililor la acest format.

„Discuția finală cu contribuabilul: până la sfârșitul lunii iunie, o să aveți posibilitatea să se deruleze video. Va fi înregistrată. Contribuabilul va avea posibilitatea să solicite asta. Aici încercăm să dezvoltăm cu inteligența artificială în așa fel încât să ne atragă atenția unde se bate câmpii din partea noastră”, a declarat el.

Implementarea unor soluții bazate pe inteligență artificială indică intenția instituției de a automatiza anumite procese și de a îmbunătăți calitatea interacțiunilor cu contribuabilii, reducând erorile și eventualele interpretări greșite.

Tabel sinteză – măsurile ANAF și impactul asupra mediului de afaceri: