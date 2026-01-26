ANAF a anunțat că a creat un nou chatbot numit ANA, care se prezintă ca un asistent virtual menit să ajute contribuabilii să afle rapid informații generale despre obligațiile fiscale. În prima fază de testare, ANA va fi disponibil doar în conturile de SPV ale utilizatorilor, urmând ca mai târziu să poată fi accesat direct de pe portalul www.anaf.ro.

Potrivit instituției, chatbot-ul face parte din proiectul „Dezvoltarea serviciilor la distanță prin noi funcționalități sau crearea de servicii noi – e-Services ANAF”, care este inclus în Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). ANAF a precizat că lansarea ANA marchează un pas concret în modernizarea administrației fiscale, prin oferirea de servicii mai bune la distanță și reducerea efortului contribuabililor.

La lansare, ANA va avea doar un set limitat de răspunsuri. Totuși, chatbot-ul va fi actualizat constant și va învăța din întrebările utilizatorilor, devenind treptat mai performant. Cu cât mai mulți oameni îl folosesc și pun întrebări, cu atât răspunsurile oferite de ANA vor fi mai precise și mai utile.

În prima etapă, ANA va răspunde doar la întrebări generale despre obligațiile fiscale ale persoanelor fizice care obțin venituri din închirierea bunurilor personale sau din activități independente. Pe măsură ce acumulează experiență, domeniile pe care le acoperă se vor extinde, ceea ce va face mai ușoară comunicarea între contribuabili și ANAF. Astfel, în viitor, chatbot-ul va putea răspunde la mai multe tipuri de întrebări fiscale, simplificând accesul la informații pentru toți contribuabilii.

ANAF încurajează utilizatorii să folosească ANA și să trimită feedback pentru a ajuta la îmbunătățirea continuă a serviciului. Fiecare întrebare pusă contribuie la construirea unui serviciu public digital mai bun.

Reprezentanții ANAF au mai spus că lansarea acestui chatbot este un pas important în digitalizarea administrației fiscale și arată angajamentul instituției de a deveni modernă, transparentă și adaptată erei digitale, oferind servicii publice mai ușor de accesat și mai puțin birocratice.

Digitalizarea ANAF este o prioritate majoră pentru a face instituția mai eficientă și mai transparentă și că procesul ar urma să fie finalizat până la sfârșitul anului 2026, inclusiv prin integrarea tehnologiilor digitale şi a inteligenței artificiale pentru detectarea fraudelor. ANAF a început să introducă instrumente digitale noi, precum asistenți virtuali și servicii online, ca parte din modernizarea relației cu contribuabilii.