Un bărbat din Zlatna, județul Alba, în vârstă de 40 de ani, care îl susținea pe Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale, a fost obligat de Tribunalul Alba la plata unei amenzi în valoare de 7.160 de lei. Decizia pronunțată de Tribunalul Alba este definitivă și nu mai poate fi contestată de nici o altă instanță.

Bărbatul a fost trimis în judecată după ce, într-un videoclip transmis live pe contul său de Facebook, le-a spus prietenilor săi să iasă în stradă, înarmați cu furci și topoare, pentru a protesta împotriva deciziei de anulare a alegerilor prezidențiale din decembrie 2024.

Anterior, Judecătoria Alba Iulia îl condamnase pe bărbat la plata unei amenzi mai mari, în valoare de 10.000 de lei, însă Tribunalul Alba a decis să reducă suma stabilită inițial. Pe lângă amenda aplicată, instanța de judecată a dispus și o pedeapsă complementară, prin care bărbatului i s-a interzis, pe o perioadă de doi ani, să fie ales în funcții publice sau să ocupe posturi care implică exercițiul autorității de stat.

Dosarul care a dus la această condamnare a fost trimis spre judecată în luna februarie a anului 2025. Procesul s-a desfășurat în conformitate cu procedurile legale.

„Reduce pedeapsa amenzii penale aplicată inculpatului Bumbea Gheorghe Radu de la 250 zile-amendă la 180 zile-amendă. Menţine cuantumul unei zile-amendă de 40 lei. Dispune executarea pedepsei amenzii penale în cuantum de 7.200 lei (180 zile-amendă x 40 lei/zi-amendă = 7.200 lei). În temeiul art. 72 Cp raportat la art. 404 alin. 4 lit. a Cpp deduce din pedeapsa aplicată inculpatului Bumbea Gheorghe Radu durata reţinerii pe timp de 24 de ore, din data de 13.12.2024, respectiv înlătură o zi-amendă din totalul de 180 zile-amendă. În final, inculpatul execută pedeapsa amenzii penale în cuantum de 7.160 lei (179 zile-amendă x 40 lei/zi-amendă = 7.160 lei)”, este soluţia pronunţată de Tribunalul Alba.

Potrivit Codului Penal, dacă o persoană îi îndeamnă pe alții, prin vorbe, prin scris sau prin orice alt mijloc de comunicare, să încalce legea sau să comită fapte care constituie infracțiuni, poate fi pedepsită cu închisoare pe o perioadă cuprinsă între 3 luni și 3 ani. Totuși, pedeapsa aplicată nu poate depăși niciodată nivelul maxim prevăzut de lege pentru infracțiunea la săvârșirea căreia s-a făcut îndemnul sau instigarea.

În situația în care persoana care face astfel de îndemnuri este un funcționar public sau cineva care ocupă o funcție ce implică exercițiul autorității de stat, pedeapsa crește semnificativ și poate ajunge la o perioadă de închisoare de la 1 până la 5 ani. Dacă instigarea sau îndemnul făcut de această persoană are drept rezultat comiterea efectivă a infracțiunii la care s-a instigat, atunci se aplică pedeapsa prevăzută de lege pentru acea infracțiune, conform normelor legale în vigoare.

Mai mult, dacă cineva poartă în public uniforme, insigne, embleme sau alte simboluri similare, neautorizate, în scopul de a încuraja sau sprijini săvârșirea de infracțiuni, această faptă este sancționată în același mod, adică cu închisoare pe o perioadă de 3 luni până la 3 ani.

Totodată, lăudarea în public a infracțiunilor săvârșite de alte persoane sau a celor care au comis infracțiuni este considerată la fel de gravă și se pedepsește în aceeași manieră, prin aplicarea unei pedepse cu închisoarea cuprinse între 3 luni și 3 ani, potrivit prevederilor legale.