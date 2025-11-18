Comisia Europeană a anunțat că a început două investigații pentru a stabili dacă Amazon și Microsoft ar trebui desemnate drept gatekeepers pentru serviciile lor de cloud. A treia investigație urmărește să verifice dacă legislația actuală poate acoperi eficient practicile din sectorul cloud computing.

În acest moment, Amazon Web Services este cea mai mare platformă de cloud la nivel global, urmată de Microsoft Azure și Google Cloud, transmite Reuters.

Decizia vine în contextul în care relațiile dintre Uniunea Europeană și Statele Unite sunt tensionate, iar președintele SUA, Donald Trump, a susținut companiile americane care contestă reglementările europene.

În această situație, apar îngrijorări că Bruxelles-ul ar putea reduce presiunea asupra giganților din tehnologie. Teresa Ribera a transmis că instituția europeană va analiza și dacă regulile existente trebuie actualizate pentru a ține pasul cu evoluția rapidă a industriei.

„Vom analiza și dacă regulile existente ale DMA trebuie actualizate pentru ca Europa să poată ține pasul cu practicile din sectorul cloud care evoluează foarte rapid”, a declarat șefa UE pentru concurență, Teresa Ribera.

Un purtător de cuvânt al Microsoft a transmis că societatea este pregătită să contribuie la anchetă. În același timp, un reprezentant al Amazon Web Services a arătat că desemnarea furnizorilor de cloud ca gatekeepers ar putea duce la riscuri privind inovația sau la creșterea costurilor pentru companiile europene.

Dacă investigațiile Comisiei arată că aceste servicii îndeplinesc criteriile pentru statutul de poartă de acces importantă, ele ar fi adăugate pe lista serviciilor esențiale de platformă. Amazon și Microsoft figurează deja pe această listă pentru alte servicii oferite la nivel global.

Potrivit Legii privind Piețele Digitale, companiile cu peste 45 de milioane de utilizatori activi lunar și o capitalizare de piață de minimum 75 de miliarde de euro sunt considerate gatekeepers. Aceste companii trebuie să permită interoperabilitatea cu serviciile rivalilor și nu pot oferi avantaje propriilor produse în raport cu cele ale competitorilor.

Bruxelles-ul poate aplica sancțiuni de până la 10% din cifra de afaceri globală anuală dacă sunt descoperite încălcări ale legislației. Comisia a precizat că dorește să finalizeze investigațiile în aproximativ 12 luni, perioadă în care va analiza atât structura pieței cloud, cât și modul în care Amazon și Microsoft gestionează serviciile oferite în Uniunea Europeană.