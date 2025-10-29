Decizia vine în momentul în care gigantul american accelerează investiţiile în domeniul inteligenţei artificiale generative, considerat de conducerea companiei drept una dintre principalele direcţii strategice de dezvoltare.

Beth Galetti, vicepreşedinte senior pentru experienţa angajaţilor şi tehnologie, a explicat că restructurarea are scopul de a face Amazon mai suplu şi mai eficient, pentru a permite o creştere rapidă în domenii cu potenţial ridicat, printre care AI-ul generativ. Conducerea consideră că actuala etapă de evoluţie a inteligenţei artificiale reprezintă cea mai importantă transformare tehnologică de la apariţia internetului.

„Această generaţie de AI este cea mai transformatoare tehnologie de la apariţia internetului încoace”, a spus Galetti, potrivit informațiilor publicate de CNBC.

Disponibilizările ar putea fi chiar mai ample, ajungând până la 30.000 de posturi, ceea ce le-ar transforma în cele mai mari concedieri din istoria companiei. Măsura va afecta aproape toate diviziile Amazon, de la servicii de cloud computing şi gaming până la resurse umane, comunicare, publicitate şi dispozitive electronice.

Amazon are în prezent aproximativ 1,54 milioane de angajaţi la nivel global, dintre care aproape 350.000 lucrează în funcţii corporative sau tehnologice. Reducerea actuală de personal reprezintă aproximativ 4% din această categorie. Cu toate acestea, compania intenţionează să continue angajările în domenii-cheie strategice, în special în inteligenţa artificială şi infrastructura cloud, unde planifică investiţii totale de circa 118 miliarde de dolari în cursul acestui an.

Decizia Amazon se înscrie într-o tendinţă mai amplă din industria tehnologică, unde companii precum Meta, Microsoft şi Google au adoptat măsuri similare, reducând mii de locuri de muncă. Aceste companii au susţinut că progresele rapide în AI permit o productivitate sporită, chiar şi cu echipe mai mici, şi determină o reconfigurare a structurii interne a forţei de muncă.

CEO-ul Andy Jassy, aflat la conducerea Amazon din 2021, a afirmat anterior că adoptarea inteligenţei artificiale va produce o transformare structurală a pieţei muncii, prin reducerea posturilor tradiţionale şi creşterea numărului de roluri în domenii tehnologice emergente.

În paralel cu procesul de restructurare, compania a anunţat că va angaja 250.000 de lucrători sezonieri şi permanenţi pentru centrele logistice şi operaţiunile de transport, în vederea acoperirii cererii ridicate din perioada sărbătorilor.

Rezultatele financiare trimestriale ale Amazon urmează să fie publicate joi, după închiderea pieţei, iar investitorii aşteaptă clarificări privind impactul restructurării asupra performanței economice și direcțiilor strategice ale companiei.