Fosta șefă a Direcției Naționale Anticorupție, Laura Codruța Kovesi, a declarat, într-un podcast, că amânarea unor dosare din justiția română pare să fie un fenomen de sistem. Ea a explicat că, analizând cazurile prezentate în documentarul Recorder, majoritatea dosarelor discutate proveneau de la DNA și DIICOT.

Kovesi a precizat că multe dintre aceste dosare au fost instrumentate în perioada în care conducea DNA și că cunoaște bine o parte dintre ele. În opinia sa, mesajul transmis publicului este problematic atunci când există interceptări clare privind fapte precum mita sau inducerea în eroare a autorităților, iar dosarele se închid din cauza prescripției.

„N-aş vrea să fac încadrare juridică dar este … Haideţi să vă spun: dacă ne uităm la acel documentar (documentarul Recorder – n.r.), majoritatea dosarelor despre care s-a vorbit în acel documentar, cu excepţia a două sau trei, dacă-mi amintesc bine, erau de la DIICOT, restul erau de la DNA, marea majoritate a lor, dosare care au fost făcute în timp ce eram procuror şef la DNA, deci chiar ştiu anumite dosare foarte bine şi unii au senzaţia că oamenii pot şi prostiţi că cetăţenii nu înţeleg. Dar când vezi interceptări clare, cum am văzut în acest documentar (documentarul realizat de Recorder – n.r.), în care se discută despre mită, în care se discută cum să minţi în faţa autorităţilor, şi apoi văd că nu se întâmplă nimic din cauza prescripţiei, care e mesajul pe care vrem să-l transmitem? Care e mesajul?”, a afirmat Laura Codruţa Kovesi miercuri, în podcastul Friendly Fire.

Laura Codruța Kovesi a susținut că există mecanisme care au permis ca numeroase dosare să se finalizeze prin achitări sau închideri ca urmare a intervenirii termenului de prescripție. Întrebată dacă situațiile respective ar fi fost premeditate, ea a spus că are senzația că este vorba despre ceva sistemic.

Aceasta a adăugat că, dincolo de calificări juridice, este necesar ca cineva să analizeze în mod serios aceste situații și să verifice ce s-a întâmplat concret cu dosarele respective.

Kovesi a oferit ca exemplu un dosar trimis în judecată de Parchetul European în urmă cu trei ani. Potrivit acesteia, dosarul a fost transferat succesiv între parchete din București și Timiș, fără ca în acest interval să se întâmple ceva concret.

„Trei ani de zile dosarul s-a plimbat de la Parchetul Tribunalului Bucureşti la Parchetul Tribunalului Timiş, nu s-a întâmplat absolut nimic. (…) Am zis este o întâmplare, este o coincidenţă nefericită, dar văzând acest documentar stau şi mă întreb dacă nu este o metodă a anumitor… Eu zic că cineva trebuie să se uite peste aceste lucruri”, a adăugat Kovesi.

Fosta șefă a DNA consideră că Inspecția Judiciară, Parchetul General și procurorii care au competență ar trebui să reacționeze atunci când apar indicii în spațiul public privind tergiversarea unor dosare.

Ea a subliniat că este nevoie de verificări pentru a lămuri ce s-a întâmplat în cazul unor dosare care au stagnat ani de zile și care s-au închis fără soluții pe fond.

Kovesi a remarcat faptul că, în ultimii ani, nu mai există dosare penale care să vizeze magistrați, indiferent de tipul infracțiunii. Ea a comparat această situație cu perioada în care era procuror general, când existau cazuri ce implicau magistrați pentru fapte diverse, nu doar de corupție.

Potrivit acesteia, dintr-o dată, astfel de dosare au dispărut complet, iar statisticile arată un sistem de justiție fără nicio problemă, ceea ce ridică semne de întrebare.

„Când eram procuror general, erau magistraţi care făceau tot felul de alte fapte, nu neapărat corupţie. Dintr-o dată e zero, e linişte. Este exact ceea ce s-a dorit”, spune Kovesi, subliniind că, din statistici, reiese că România are „cel mai curat sistem de justiţie”. „Haideţi să ne uităm pe statisticile cu procurorii şi judecătorii care au fost trimişi în judecată pentru diferite infracţiuni, în ultimi ani! Zero! Cred că avem cel mai curat sistem de justiţie din România (Europa – n.r.). Să nu uităm, am fost procuror general şase ani! Haideţi să nu luăm perioada de la DNA, când am auzit supoziţii că vai, judecătorii erau stresaţi de DNA! Nu am văzut niciun judecător la televizor ieşind şi spunând: „M-a sunat Kovesi şi mi-a zis să dau soluţia respectivă” sau „M-a sunat Kovesi când aveam ceva de făcut”. Nu există aşa ceva, că niciodată nu s-a întâmplat aşa ceva! Dar ca procuror general ştiu că am avut situaţii în care erau procurori sau judecători, nu ştiu, au condus maşina având alcool în sânge, au făcut diferite falsuri, tot felul de alte fapte, nu neapărat corupţie. Dintr-o dată e zero, e linişte. Este exact ceea ce s-a dorit. În acest moment există acei procurori în cadrul Parchetului General, nu ştiu dacă au fost numiţi toţi, nu au fost numiţi, am înţeles de la procurorul general că nu au fost toţi numiţi, dar cineva trebuie să facă aceste verificări, cineva trebuie să verifice ce se întâmplă. Eu mă întreb, într-o astfel de soluţie, totul este pe gratis?”, a afirmat, miercuri, Laura Codruţa Kovesi, în cadrul podcastului.

Șefa Parchetului European a subliniat că, indiferent cât de bine este formulată o lege, esențial este modul în care aceasta este aplicată. Ea a afirmat că nu este suficient să se spună că sistemul trebuie să se autoregleze.

În opinia sa, este nevoie de o dezbatere serioasă despre justiție, fără a-i ataca pe cei care semnalează problemele din interiorul sistemului.