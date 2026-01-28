Leclerc a anunțat extinderea treptată a ofertei sale de conversie a mașinilor pe benzină la superetanol E85 în toate centrele auto, după ce testele din 50 de unități din totalul de 126 s-au dovedit reușite. Inițiativa urmărește să facă acest carburant alternativ accesibil unui public cât mai larg, în special în zonele rurale și periurbane, dependente de mașină.

Conversia constă în instalarea unui modul omologat între calculatorul mașinii și injectoare, pentru a folosi eficient superetanolul. Fără acest dispozitiv, etanolul ar arde prea rapid, ceea ce ar crește consumul și ar putea deteriora motorul. Instalarea modulului nu împiedică folosirea carburanților clasici, oferind astfel șoferilor flexibilitate completă.

Boitierul, produs de marca Biomotors, este oferit de Leclerc la prețul de 690 euro, cea mai competitivă ofertă de pe piață, potrivit leprogres.fr. Prețul pe litru al superetanolului este în jur de 0,80 €, cu aproape un euro mai ieftin decât benzina obișnuită. Chiar și cu o creștere a consumului de 15–25%, economiile pot fi semnificative, iar șoferii obișnuiți pot recupera investiția într-un an.

Din punct de vedere ecologic, superetanolul reduce semnificativ emisiile: până la 50% mai puțin CO2 și 90% mai puține particule fine față de benzina clasică. Totuși, trebuie menționat că acest carburant provine din transformarea materiilor vegetale, de obicei sfeclă de zahăr, ceea ce implică un impact asupra utilizării terenurilor agricole.

Prețul atractiv al superetanolului se datorează în mare parte unei taxe reduse. În Franța, taxa pe consum pentru E85 este de 11,83 cenți/litru, față de peste 66 cenți/litru pentru benzina clasică. Această facilitate fiscală ar putea fi revizuită în cadrul viitoarelor discuții bugetare, reprezentând un risc pentru șoferi.

Problema aprovizionării se poate pune, mai ales dacă cererea crește rapid. În prezent, mai puțin de 1% din terenurile agricole franceze sunt dedicate producției de etanol, ceea ce limitează impactul imediat asupra agriculturii și disponibilitatea carburantului.