Metrorex a confirmat că Alstom Transport S.A. a blocat suma de 34.185.991,46 lei în baza unui dosar de executare, ca urmare a neplății unor servicii de mentenanță.

Directorul general, Mariana Miclăuș, a precizat că această poprire nu are nicio legătură cu contractul pentru cele 13 trenuri Metropolis, semnat în decembrie 2020 cu Alstom Transport S.A. Franța, în valoare de peste 103 milioane de euro, fără TVA.

Compania a transmis că întreprinde demersuri pentru a identifica soluții rapide care să respecte cadrul legal, astfel încât activitățile curente și plățile către angajați și furnizori să nu fie afectate.

În ceea ce privește contractul pentru trenurile noi destinate Magistralei M5, Metrorex a explicat că procedura de avizare este în curs. Mariana Miclăuș a arătat că pentru intrarea garniturilor în exploatare comercială este necesar Agrementul Tehnic Feroviar emis de Autoritatea Feroviară Română (AFER), conform legislației, procedură aflată încă în desfășurare.

Trenurile Metropolis, care ar fi trebuit să fie introduse în circulație încă din prima parte a anului 2023, au ajuns în depouri cu întârzieri și se află în prezent în diferite etape de testare.

Potrivit informațiilor oficiale, tensiunile dintre Metrorex și Alstom s-au amplificat după eșecul negocierilor din 9 și 23 octombrie, care vizau găsirea unei soluții pentru întârzierile la livrare. Metrorex a aplicat penalități de 1,08 milioane de euro pentru aceste întârzieri, însă Alstom contestă integral sumele în instanță.

Operatorul acuză și faptul că garanția de bună execuție aferentă contractului, în valoare de 10,2 milioane de euro, nu a fost constituită integral.

Poprirea intervine într-un moment critic pentru Metrorex, care trebuie să achite salariile și plățile curente către furnizori. Surse din companie au indicat că blocarea conturilor ar trebui ridicată până la 12 noiembrie, pentru a evita întârzieri salariale.

Situația amintește de precedentul din vara anului 2024, când compania italiană WeBuild a blocat conturile Metrorex pentru o datorie de 68 de milioane de lei.

În prezent, Magistrala M5 operează cu un număr limitat de garnituri, deoarece noile trenuri Metropolis nu au fost încă autorizate pentru transportul de călători. Metrorex a confirmat că acestea vor rămâne în depouri până la finalizarea procedurilor AFER și clarificarea litigiilor contractuale.