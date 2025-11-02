Planurile pentru linia de metrou care va lega Gara de Nord de Aeroportul Internațional Henri Coandă sunt tot mai ambițioase doar pe hârtie. Noul termen estimat pentru finalizarea Magistralei 6 a fost împins până la 2028 sau chiar începutul lui 2029, după ce semnarea contractelor a întârziat luni întregi.

Mariana Miclăuș, directorul general Metrorex, a explicat pentru Antena 3 că proiectul nu mai poate fi finalizat în 2027, așa cum era prevăzut inițial:

„Inițial prevăzusem sfârșitul anului 2027, acum va fi 2028 sau începutul anului 2029. Depășim pentru că s-au semnat contractele târziu. Pe măsură ce lucrările avansează, se dau în trafic anumite zone.”

Deși lucrările de structură sunt în derulare, un alt obstacol major îl reprezintă achiziția trenurilor noi. Gabriel Stanciu, directorul general al Alstom, a ironizat optimismul autorităților, avertizând că fără licitație lansată, termenul din 2028 devine imposibil:

„Dacă credem că vom circula în 2028, în condițiile în care nu a fost organizată licitația de trenuri, înseamnă că am citit prea mult Arthur C. Clarke, e SF. 36 de luni e durata minimă sub care eu nu recomand nimănui să calculeze ceva, de livrare de material rulant.”

Anterior, și Mihai Barbu, președintele Consiliului de Administrație Metrorex, estima la TVR Info că al doilea tronson ar putea fi finalizat abia între 2028 și 2029, deși structura ar trebui să fie terminată în 2027.

În septembrie 2024, Metrorex anunța pentru Economedia că licitația pentru cele 12 rame de metrou destinate liniei M6 urma să fie lansată până la finalul acelui an. Procedura a fost însă amânată. Abia în aprilie, Guvernul a aprobat achiziția garniturilor, estimate la un miliard de lei (circa 200 milioane euro), pentru înlocuirea trenurilor IVA vechi de patru decenii de pe M4. Conform planurilor actuale, licitația ar urma să fie lansată în a doua jumătate a anului 2025.

În paralel cu întârzierile tehnice, problema finanțării rămâne cea mai mare provocare. Asociația Pro Infrastructură atrage atenția că fondurile PNRR pentru Metroul de Otopeni „s-au evaporat”, iar proiectul trebuie reconfigurat bugetar.

Secțiunea 1 Mai – Tokyo ar trebui reintrodusă în Programul Transport, în timp ce pentru segmentul Washington – Otopeni, Comisia Europeană a respins finanțarea nerambursabilă, obligând statul să acopere costurile din bugetul național și împrumuturi externe.

Linia M6 va însuma 14,2 kilometri și 12 stații, care vor lega centrul orașului de aeroport: Pajura, Expoziției, Piața Montreal, Gara Băneasa, Aeroport Băneasa, Tokyo, Washington, Paris, Bruxelles, Otopeni, Ion I. C. Brătianu și Aeroportul Henri Coandă.

Pentru prima secțiune (1 Mai – Tokyo), lucrările sunt executate de asocierea Alsim Alarko – Makyol, iar pentru cea de-a doua (Tokyo – Otopeni), de Gulermak – Somet.

La momentul semnării contractului pentru secțiunea II, Metrorex anunța că trenurile ar putea circula până la sfârșitul lui 2027. Astăzi, termenul realist pare să fie 2029, iar acest orizont de timp depinde de modul în care statul va reuși să asigure finanțarea și să lanseze, în sfârșit, licitațiile întârziate.