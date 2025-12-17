În Uniunea Europeană, țara care răspunde de drepturile dumneavoastră de securitate socială, inclusiv de prestațiile familiale (alocații pentru copii, alocații de creștere a copilului și așa mai departe), se stabilește în funcție de statutul dumneavoastră profesional și de locul de reședință – nu de cetățenia pe care o aveți.

Legislația națională stabilește condițiile în care părinții primesc prestații familiale. De obicei, părinții au dreptul la prestații dintr-o anumită țară membră dacă lucrează acolo, dacă primesc o pensie de stat de la sistemul de securitate socială din țara respectivă (de exemplu, pensie pentru limită de vârstă, pensie de invaliditate sau pensie de urmaș) sau dacă pur și simplu locuiesc în țara respectivă.

Atenție! Prestațiile familiale variază mult de la o țară la alta. Toate statele membre oferă o formă sau alta de prestații familiale, iar valoarea lor și condițiile de acordare variază mult. Pentru a evita neînțelegerile care ar putea avea un impact negativ asupra veniturilor dumneavoastră, informați-vă cu privire la sistemul de securitate socială din țara gazdă.

În general, țara care poartă responsabilitatea principală pentru plata prestațiilor este țara în care aveți drepturi la prestații sociale în baza faptului că lucrați sau desfășurați activități independente pe teritoriul său (dumneavoastră sau soțul/soția). Dacă beneficiați de astfel de drepturi în două țări, responsabilitatea de a plăti îi revine statului în care locuiesc copiii și în care lucrează unul dintre părinți.

Atenție! Dacă niciunul dintre dumneavoastră nu lucrează în țara membră în care locuiesc copiii, veți primi prestații din statul în care nivelul lor este cel mai ridicat.

În general, aveți dreptul la prestații familiale în țara în care lucrați sau în care beneficiați de indemnizație de șomaj. Trebuie să înaintați o cerere instituției competente din țara respectivă, prin intermediul angajatorului dumneavoastră, dacă este necesar. Această instituție va intra în contact cu instituțiile din țara în care locuiesc membrii familiei dumneavoastră, pentru a obține detalii cu privire la componența familiei (numărul de membri, vârsta, adresele etc).

Dacă țara în care lucrați nu are competența de a vă acorda prestații, potrivit „regulilor de prioritate”, instituția va înainta cererea dumneavoastră către instituția din țara competentă, iar aceasta o va trata ca și cum ați fi depus-o direct acolo.

Nu. Nu puteți primi prestații de două ori pentru aceeași perioadă și pentru același membru de familie. Există „reguli de prioritate” pentru a evita cumulul de prestații. Dreptul dumneavoastră la prestații în una dintre aceste țări va fi suspendat.

Totuși, suspendarea nu este niciodată totală: prestațiile datorate de o țară vor fi suspendate până la valoarea prestațiilor datorate în baza legislației aplicabile în țara care are prioritate.

Pe scurt, dacă valoarea prestațiilor familiale „suspendate” este mai mare decât prestațiile acordate de țara care are prioritate, țara cu prestații mai mari va trebui să plătească un supliment corespunzător diferenței dintre cele două prestații.

Dacă părinții lucrează în două țări diferite din UE, iar copiii locuiesc într-una dintre aceste țări, plata prestațiilor familiale intră în responsabilitatea țării în care locuiesc copiii. Dreptul la prestații familiale în țara în care lucrați este suspendat până la valoarea prestațiilor acordate de țara în care lucrează soțul și în care locuiesc copiii.

Dacă valoarea prestațiilor familiale plătite de țara în care lucrează soțul dumneavoastră și în care locuiesc copiii este mai mică decât în țara în care lucrați dumneavoastră, aceasta din urmă va plăti diferența sub forma unui supliment.

Dacă ați divorțat și fostul partener de viață primește prestații familiale, dar nu le utilizează pentru întreținerea copilului, contactați autoritățile competente în domeniul prestațiilor familiale din țara în care locuiește copilul și solicitați ca plata beneficiilor să fie redirecționată către dumneavoastră, în calitate de părinte care se ocupă de fapt de întreținerea familiei.